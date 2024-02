De Amicis bloccata sul pari Ultra, Calasetta superstar 

Nell’Over della Libertas Caam rallenta la capolista De Amicis. La Bottega del Sughero resta capolista nonostante il turno di riposo nei Master, e negli Ultra il Calasetta Turisport fa ancora la voce grossa.

La leader dell’Over De Amicis non va oltre l’1-1 con la Jupiter e vede avvicinarsi il Santiago (5-1 sull’Acp Generali). Rosicchiano punti importanti anche la coppia Kalagonis (1-0 su Gli Incisivi) e Bar Dessì (3-0 sui Muppet). Successo prezioso del New Bar Mexico, per 3-1 sul Maracalagonis, così come quello della Thermomax (2-1) sul Genneruxi. Sorprendente il tonfo dei Kaproni, sconfitti per 1-0 dalla Toti Lounge Bar, e pure il 4-3 con cui la Medilav cede alla Crescenzi Sport nell’anticipo di giovedì. Successo anche per l’Aek Kasteddu, che si impone per 2-1 sul Real Cocciula, mentre finisce in parità (e a reti bianche) il match tra Cagliari 2007 e Barracca Manna, disputato venerdì.

In attesa dei due posticipi di oggi (Serbariu-El Carnicero Assemini, e Flamengo-Cra Regione), nei Master l’Asso Arredamenti (4-0 sui Colonial Fruits) e la Jasp Rassu (2-1 sulla Relais Genuis) avvicinano La Bottega del Sughero, che ha riposato. Vince anche il Deximu su Gli Incisivi (2-0). Negli Ultra il Calasetta Turisport infligge un netto 6-1 alla Fly Divani nello scontro diretto. Prezioso anche il successo della Lewis Room sulla Gedi (1-0) e per il Cagliari 2020 sui Teddy Boys per 2-0. Resta da recuperare la sfida tra Brancaleone e Old Boys, mentre ha osservato un turno di riposo il Mulinu Becciu, fanalino di coda del girone con un solo punto.

RIPRODUZIONE RISERVATA