08 gennaio 2026 alle 00:28

Ddl Delrio sull’antisemitismo Il Pd resta diviso sullo “sprint” 

Il disegno di legge di Graziano Delrio sull’antisemitismo, che ha diviso nei mesi scorsi il Pd, ha iniziato l’iter parlamentar con l’incardinamento in commissione Affari costituzionali del Senato. Sarà congiunto ad altre tre proposte già depositate (e ne potrebbero arrivare altrettante). La conclusione delle audizioni arriverà il 13 gennaio, quando verranno ascoltati gli ultimi sei esperti dopo i quattro auditi in precedenza (il prof Simone Oggionni, Emanuele Fiano, la professoressa Anna Foa e il professor Nicola Perugini).

Quando su un tema ci sono più disegni di legge, la Commissione può adottarne uno come testo base e andare avanti con gli emendamenti, oppure dar vita a un comitato ristretto che rediga un testo unificato, per proseguire solo dopo con gli emendamenti. Pirovano ha sottolineato che nel primo modo si andrebbe avanti più velocemente, col secondo si raggiungerebbero intese politiche più solide. Gasparri (Fi) e Scalfarotto (Iv) puntano sulla via rapida; il capogruppo del Pd Andrea Giorgis ha invece detto di preferire il comitato ristretto e ha chiesto che altre audizioni vengano effettuate. Col fronte di chi vuole accelerare anche Delrio («è questo il momento di dare un segnale»), i riformisti del Pd, Azione con Marco Lombardi e il gruppo delle Autonomie, con Luigi Spagnolli, anch'egli firmatario del disegno di legge presentato dal senatore Dem. Scalfarotto auspica il via libera della commissione entro il 27 gennaio, Giornata della memoria delle vittime dell'Olocausto; Gasparri dice di non avere «la sindrome della data» ma di puntare comunque a «una rapida approvazione della legge, senza dilazioni. Così staniamo chi non la vuole».

