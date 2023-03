Ddl Concorrenza, norme su 5G e saldi fuori dalla riforma  

L’attesa del disegno di legge sulla concorrenza dello scorso anno non è ancora finita. Il Consiglio dei Ministri ha solo iniziato l’esame della legge annuale del 2022, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che fissa anche una data ultima per l’approvazione del provvedimento alla fine dell’anno. Ma non lo ha approvato. Sarebbero necessari, secondo alcune indiscrezioni, degli approfondimenti sulle coperture economiche della parte sulle misure in materia di energia. Ma il testo è pronto, anche se non contiene nell’ultima stesura le norme sui saldi e quelle sul 5G. Affronta invece, tra gli aspetti più caldi, il tema degli ambulanti, su cui è necessario un intervento per evitare una procedura d’infrazione europea. La bozza del ddl prevede l’assegnazione tramite gara, salvaguardando però gli interessi degli attuali concessionari, delle micro-imprese e dei lavoratori. Nelle gare dovrà essere previsto un numero massimo di concessioni intestate allo stesso operatore all’interno dello stesso mercato e nei Comuni che non hanno ancora avviato i procedimenti, le concessioni in essere potranno essere prorogate fino al 31 dicembre 2024.

Il sottosegretario al Mimit con delega alla concorrenza, Massimo Bitonci, ha descritto la proposta parlando di «un risultato importate atteso da anni». Le misure prospettato hanno convinto le associazioni del settore Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti, che le ha definite un «grande aiuto alla categoria» dopo oltre 10 anni di incertezza per la direttiva Bolkestein. Il testo arrivato a palazzo Chigi era stato limato fino all’ultimo togliendo la liberalizzazione dei saldi, che era prevista nelle bozze precedenti. Dal ministero delle Imprese e del made in Italy hanno spiegato di volere un preventivo confronto sul tema con le associazioni di categoria e con le Regioni.

