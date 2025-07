Dazi, Von der Leyen in Asia a caccia di un piano B per i mercati Ue 

BRUXELLES. Al via una settimana cruciale per il commercio mondiale. Prima della scadenza del 1° agosto, ultima data utile per trovare un accordo con Washington, i vertici europei (Ursula von der Leyen, Antonio Costa e l’Alta rappresentante Kaja Kallas) voleranno a Tokyo e a Pechino, ma un portavoce della Commissione nega che la missione possa sviare l’attenzione dal negoziato con Donald Trump, e dopo i vertici in Asia ci sarà un’intera settimana per i colloqui politici. Tokyo, dove von der Leyen arriverà mercoledì, è il partner strategico più vicino all’Ue nella regione indo-pacifica. Molto forti i legami anche sul fronte economico: gli scambi annuali ammontano a quasi 193 miliardi di euro e il Giappone è il settimo partner commerciale dei 27. Inoltre è un componente del G7 e condivide ampiamente le visioni europee. Anche Tokyo rischia i dazi di Trump, e il capo negoziatore giapponese Ryosei Akazawa intende recarsi negli Usa la prossima settimana per un ultimo tentativo di accordo sulle tariffe. La riunione con l'Ue avrà al centro la cooperazione su sicurezza e difesa, commercio e sicurezza economica e il multilateralismo. Ci sarà una dichiarazione congiunta per rilanciare la cooperazione commerciale, spingendo per un rafforzamento del Cptpp - l'accordo transpacifico che coinvolge anche Canada, Giappone e Regno Unito - come base di un 'Wto 2.0'. Giovedì 24 il vertice più delicato, quello con Pechino. La Commissione vede un'opportunità concreta per un confronto «dettagliato, franco e sostanziale»: l’Ue e la Cina hanno l’interesse comune a perseguire una relazione «costruttiva, stabile, equilibrata e reciprocamente vantaggiosa». Il commercio è aumentato di 300 volte negli ultimi 50 anni: oggi ci sono scambi per 2 miliardi al giorno e la Cina e l’Ue sono rispettivamente il secondo partner commerciale l’uno dell’altro.

RIPRODUZIONE RISERVATA