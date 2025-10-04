Dazi Usa sulla pasta? Cellino: «Speriamo  di poterli evitare» 

«Speriamo ancora in una deroga rispetto ai nuovi dazi annunciati dal governo del presidente americano Donald Trump, ma nel frattempo guardiamo anche ad altri mercati». Alberto Cellino, presidente della società Pasta Cellino che vede nell’esportazione negli Stati Uniti dei prodotti degli stabilimenti di Sanluri e Santa Giusta un importante asset dell’azienda di famiglia, è preoccupato dall’annuncio del super dazio sulla pasta made in Italy.

L’indagine

A partire da gennaio, infatti, alla tariffa del 15% già imposta dalla Casa Bianca, potrebbe sommarsi un ulteriore 91,74%, che porterebbe a un dazio complessivo pari a quasi il 107% sulle importazioni del bene alimentare. La maggiorazione sulle tariffe deriva dalle accuse di dumping che l’amministrazione Usa rivolge a due società italiane produttrici di pasta, La Molisana e Garofalo, prese in esame da un’indagine del Dipartimento del Commercio americano. «Come società abbiamo investito molto nella qualità garantendo una filiera che, ci auguriamo, possa far sì che questi dazi non vengano applicati ai nostri prodotti. D’altro canto abbiamo sempre seguito tutti i protocolli richiesti dal governo americano, ragione per la quale in questa partita crediamo di avere ancora delle possibilità di non essere tassati in questo modo. Restiamo in attesa delle ultime direttive. Dunque, nonostante la preoccupazione, restiamo fiduciosi», continua l’imprenditore.

Il futuro

Il timore che la nuova tassazione possa avere gravi ripercussioni sull’azienda che conta centinaia di dipendenti, però, resta. Da qui la volontà di guardare anche ad altri territori. «Noi siamo già impegnatissimi nella ricerca di altri mercati nei quali esportare i nostri prodotti, per esempio nel nord est asiatico, in Oceania, Cina, a Taiwan, in Vietnam e Singapore. Però resta il fatto che sugli Stati Uniti è stato fatto un investimento importante anche in fatto di certificazioni di qualità che speriamo possano farci resistere a queste nuove regole», conclude Cellino.

Le reazioni

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, dagli Stati Uniti, ha fatto sapere di seguire «con attenzione i dossier legati alla presunta azione anti dumping che farebbe scattare un meccanismo iper protezionista verso i nostri produttori di pasta del quale non vediamo né la necessità né alcuna giustificazione». «È inaccettabile», per Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, che il provvedimento nei confronti della Molisana e del Pastificio Garofalo sia stato poi esteso a tutta una serie di altre aziende «in maniera assolutamente ingiustificata. Soprattutto nel momento che non è stata assunta una decisione sulla base di fattori oggettivi». Sulla stessa linea il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, che definisce «un colpo mortale per il Made in Italy un dazio del 107% sulla pasta italiana», dal momento che nel 2024, secondo la confederazione, «l’export di pasta Made in Italy negli Stati Uniti ha raggiunto un valore di 671 milioni di euro, un mercato strategico che verrebbe di fatto azzerato da un dazio di pari entità». Il secondo mercato nelle esportazioni di pasta italiana dopo la Germania, precisa il segretario di Pastai Unione Italiana Food (UIF), Cristiano Laurenza, che definisce la decisione Usa «un insulto al prodotto del Made in Italy per eccellenza, segno che si tratta di una decisione politica non tecnica». E conclude: «In questo momento serve un segnale forte delle nostre istituzioni».

