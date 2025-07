Dazi Usa-Europa, si cerca ancora un’intesa «Un mancato accordo danneggerebbe tutti» 

Bruxelles. Gli Usa dicono basta con le proroghe e fermano le lancette della trattativa con l'Europa. Il segretario al Commercio americano ha assicurato che il primo agosto «è una scadenza vincolante per i dazi». Tuttavia ha espresso ottimismo: «Sono fiducioso che troveremo una soluzione. Credo che tutti questi Paesi chiave capiranno che è meglio aprire i loro mercati agli Stati Uniti piuttosto che pagare dazi significativi». Insomma, è partito il conto alla rovescia in vista del momento della verità. Nei prossimi 10 giorni l'Europa intensificherà i suoi sforzi per ottenere un'intesa con gli Stati Uniti, convinta che i dazi sarebbero un male per tutti. Da Bruxelles trapela la possibilità che i rappresentanti dei 27 possano fare il punto su come formulare il piano di misure per rispondere a un mancato accordo con gli Usa. Incalzati dalle domande, i portavoce della Commissione ribadiscono che tutti sono «profondamente impegnati nei negoziati con gli Stati Uniti per trovare un accordo negoziato e reciprocamente vantaggioso».

