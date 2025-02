Dazi Usa, Canada e Messico al contrattacco 

Washington. Canada, Messico e Cina non restano a guardare. A poche ore dalla firma di Trump sull’ordine esecutivo dei dazi, il premier canadese Justin Trudeau annuncia misure di ritorsione del 25% su beni Usa per oltre 100 miliardi di dollari, la presidente messicana Claudia Sheinbaum promette una reazione proporzionata e la Cina adotterà «contromisure corrispondenti».

Le misure

Il Canada è stato il primo a reagire, Trudeau ha annunciato un primo giro di dazi al 25% per un valore di 30 miliardi di dollari canadesi, seguito da ulteriori misure per 125 miliardi. «Certamente non stiamo cercando l’escalation, ma difenderemo il Canada, i canadesi e i posti di lavoro canadesi», ha assicurato il premier, spiegando che le tasse si applicheranno a beni di uso quotidiano come birra, vino, frutta, verdura, elettrodomestici, legname, plastica. Trudeau ha quindi avvertito che il conflitto commerciale avrà «conseguenze reali» per i canadesi ma anche per gli americani, tra cui perdita di posti di lavoro, costi più elevati per cibo e benzina, potenziali chiusure di stabilimenti di assemblaggio di auto e accesso impedito a nichel, potassio, uranio, acciaio e alluminio canadesi.Trump per tutta risposta ha ribadito che il Canada dovrebbe diventare il 51esimo Stato Usa così da ottenere «tasse molto più basse, una protezione militare di gran lunga migliore per il popolo canadese e nessun dazio».

«La calunnia»

La presidente messicana Sheinbaum ha denunciato come «calunniosa» l’accusa di avere legami con i cartelli della droga. «Respingiamo categoricamente la calunnia della Casa Bianca che accusa il governo messicano di avere alleanze con organizzazioni criminali», ha scritto la leader su X, accusando a sua volta i produttori di armi americani di fare affare con «questi gruppi criminali» in Messico.

Il più ricco del mondo

Elon Musk continua a entrare a gamba tesa nella politica del Vecchio Continente dopo l’endorsement al partito di estrema destra tedesco Afd e gli attacchi al governo laburista in Gran Bretagna. L’uomo più ricco del pianeta vuole lanciare il movimento Mega per l’Europa ("Make Europe great again”), con un evidente riferimento al celebre slogan di Donald Trump. «Gente d'Europa: unitevi al movimento Mega», ha scritto sabato su X.

