Dazi, Trump rompe i negoziati con il Canada 

Washington. È bastato uno spot della provincia canadese dell'Ontario con un discorso di Ronald Reagan contro i dazi, a far infuriare Donald Trump e a indurlo a rompere i negoziati commerciali con Ottawa. Il presidente ha mal digerito l’attacco su una delle sue politiche chiave usando un'icona come l'ex presidente repubblicano, molto popolare nella destra americana.

La mossa del tycoon arriva all'indomani dell'annuncio del Canada di voler ridurre le quote di importazione esenti da tariffe per le case automobilistiche Stellantis (del 50%) e General Motors (del 24,2%), in risposta alla loro decisione «inaccettabile» di ridimensionare la produzione nel Paese a favore degli Usa.

Il nuovo capitolo nella guerra dei dazi è stato originato da uno spot lanciato dall'Ontario in vari stati americani. Il video utilizza cinque frasi complete, montate fuori sequenza, tratte da un discorso di cinque minuti del presidente Reagan il 25 aprile 1987. «Quando qualcuno propone di imporre dazi doganali per proteggere i prodotti e i posti di lavoro americani dalle importazioni straniere — affermava Reagan — sembra che faccia del patriottismo. E a volte funziona per un breve periodo, ma solo per poco tempo. Nel lungo termine i dazi causano danni anche a chi li impone».

