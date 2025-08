Dazi, Trump minaccia nuovi rincari 

Bruxelles. Il patto siglato in Scozia non è al riparo dalle turbolenze. I venti da oltreoceano tornano a spirare sull’Europa, spinti ancora una volta da Donald Trump, che agita lo spettro di dazi al 35% se il continente non terrà fede ai 600 miliardi di investimenti promessi. «Ce li hanno garantiti per farci quello che vogliamo. È l’unica ragione per cui ho abbassato le tariffe al 15%», ha avvertito il tycoon, facendo sobbalzare la tregua e riaccendendo la tensione anche sui microchip e sui farmaci destinatari «già la prossima settimana» di un’aliquota fino al 250%.

Il Vecchio continente

Bruxelles, ufficialmente, non si scompone: il tetto del 15% continua a essere lo scudo presentato dalla Commissione Ue come una «polizza assicurativa» per tutti i settori, compresi medicinali e semiconduttori. Ma quella soglia è anche la linea rossa tracciata dalla presidente Ursula von der Leyen e se Washington dovesse forzare i margini, è l’avvertimento, l’Ue «ha i mezzi per reagire». Contromisure ufficialmente congelate per sei mesi con una decisione che dovrà essere formalizzata dai 27 entro due settimane.

Il testo

Dopo giorni sull’ottovolante tra interpretazioni divergenti e scambi continui, il primo testo congiunto tra Bruxelles e Washington è ormai «in fase avanzata», sul tavolo dei negoziatori Usa Howard Lutnick e Jamieson Greer, con cui il commissario Maros Sefcovic mantiene un canale «costruttivo». Anche se resta da chiarire chi sarà, all’interno dell’amministrazione Trump, a mettere il timbro sui punti concordati. Il capitolo investimenti - per un totale, compresi quelli energetici, di ben oltre mille miliardi di euro - è incandescente, con l’esecutivo Ue consapevole di non poter garantire impegni che restano, per loro natura, nelle mani del settore privato. Tra i primi a intravedere schiarite sarà l’automotive: per concretizzare l’impegno del tycoon di ridurre i dazi dal 27,5 al 15% servirà un nuovo ordine esecutivo - distinto da quello firmato il 31 luglio in vigore dal 7 agosto - a cui l’Ue guarda comunque con fiducia. Bruxelles si ribadisce poi «determinata a lottare su ogni singolo prodotto» ritenuto strategico, settore per settore, per strappare dazi zero o almeno il trattamento della nazione più favorita, pari al 4,8%.

L’Italia

Per molti settori - dal vino ai liquori, fino ai dispositivi medici e ai prodotti chimici - servirà invece un negoziato che richiederà «probabilmente mesi» per definire l’accordo finale. Una partita in cui l’Italia intende far valere le sue priorità, a partire dall’agroalimentare. «Non pretendiamo di aver chiuso tutte le partite, ma abbiamo costruito una base solida», è tornato a evidenziare un alto funzionario Ue difendendo un’intesa vista come «la migliore possibile». Invece, la Svizzera ha inviato in fretta e furia presidente e ministro dell’Economia a Washington per scongiurare la scure shock del 39% e teme già nuove ricadute sulle big pharma.

