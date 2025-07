Dazi, Trump firma 12 lettere: attesa nell’Ue 

Bruxelles. Il conto alla rovescia per trovare un'intesa con gli Usa sui dazi inizia a farsi sempre più pressante. Donald Trump, alimentando la strategia della tensione, ha annunciato di aver firmato «dodici lettere» destinate ad altrettanti Paesi con dentro «importi differenti» sui futuri balzelli. Saranno inviate lunedì, ma il presidente non ha specificato i destinatari. La Commissione europea, nel mentre, continua a negoziare - formalmente è la sola titolare del dossier - per trovare «una soluzione, che rimane la nostra priorità. Allo stesso tempo - ribadisce un portavoce - ci stiamo preparando all'eventualità che non si raggiunga un accordo soddisfacente».

Al momento si sta valutando un accordo provvisorio che manterrebbe un dazio del 10% sulla maggior parte delle esportazioni, secondo quanto comunicato venerdì dalla Commissione Ue agli ambasciatori in Europa. Oltre alla tariffa di base, le discussioni si concentrano su possibili agevolazioni a settori industriali specifici, visto che gli Stati Uniti applicano dazi del 25% sulle automobili e del 50% su acciaio e alluminio. Secondo l'analisi di Bruxelles, all'inizio della prossima settimana gli Usa divideranno i propri partner commerciali in tre gruppi, a livello mondiale. Ci sarà una sorta di status gold, un livello di privilegio, per chi ha raggiunto un accordo di massima, con la possibilità di ulteriori riduzioni in una fase successiva, confermando la sospensione reciproca. I Paesi non in grado di raggiungere un'intesa generale, si vedranno colpito dai dazi specifici. Laddove i negoziati stanno procedendo male, saranno inevitabili i dazi precedentemente applicati, fino a nuovo avviso.

