Dazi, Trump ci riprova. L’Ue: rispetti i patti 

BRUXELLES. Nelle stanze delle sedi Ue ne erano convinti da giorni, per una volta Donald Trump si è mostrato prevedibile: il presidente americano ha infatti avviato le indagini sulle politiche commerciali scorrette dei Paesi terzi in ossequi alla sezione 301 del Trade Act. La mossa permetterebbe alla Casa Bianca di aggirare lo stop arrivato dalla Corte Suprema alla politica commerciale del tycoon. Uno stop che però riguarda solo i dazi imposti sulla base dell'International Emergency Economic Powers Act.

La risposta

La mossa americana getta nuove ombre sui già instabili rapporti tra gli Usa e l’Ue, visto che tra i destinatari dell'inchiesta c'è anche l'Europa. «Abbiamo preso nota dell'indagine. La Commissione reagirà in modo fermo e proporzionato» nel caso gli Usa violino l'intesa sui dazi, hanno replicato da Palazzo Berlaymont. In realtà, nel quartiere generale europeo, serpeggia un cauto ottimismo.

A quanto si apprende, lunedì sera il commissario Ue Maros Sefcovic ha avuto l'ultimo colloquio telefonico con il il segretario del Tesoro, Scott Bessent, e il rappresentante del Commercio, Jamieson Greer. Entrambi avrebbero rassicurato Sefcovic che Washington rispetterà l'intesa con l'Ue, ovvero la tariffa del 15%, inclusa la clausola della nazione più favorita. Anzi, in questa fase transitoria, sono diversi i prodotti europei che stanno beneficiando di una tariffa più bassa, attorno al 10%.

Dalla Svizzera alla Cina

Certo, l'inchiesta avviata da Washington sulla base della Sezione 310 del Trade Act, in teoria, potrebbe rimescolare le carte. Nel merito, le indagini sono state avviate in quanto, secondo gli Usa, da parte di un certo numero di Paesi - dalla Cina alla Svizzera, passando appunto per l'Unione - ci sarebbe «un eccesso strutturale di capacità e produzione in vari settori manifatturieri». Tesi che la Commissione smentisce categoricamente: «Condividiamo la preoccupazione degli Stati Uniti in merito alla sovraccapacità strutturale nell'economia globale. Tuttavia, le fonti di tale sovraccapacità sono ben identificate e non si trovano in Europa», ha spiegato il portavoce della Commissione, Olof Gill.

Ora la nuova iniziativa americana rischia di complicare ulteriormente l'iter di ratifica dell'intesa sui dazi all'Eurocamera. «Non c'è ancora un chiaro impegno da parte del governo degli Stati Uniti a rispettare l'accordo Turnberry. Chi può garantire che l'esito finale non significhi dazi ancora più elevati per l'Ue? Non basta semplicemente dare per scontato, da entrambe le parti, che finiremo nel quadro dell'accordo. Abbiamo bisogno di chiarezza», ha sottolineato il presidente della commissione Commercio del Pe, il socialista Bernd Lange. A tutto ciò vanno peraltro aggiunte le tensioni tra Usa e Spagna in merito alla guerra in Iran. Un segnale di segno opposto, invece, è arrivato dall'Italia. La Farnesina ha comunicato che Washington, dopo un'indagine lunga mesi, ha riconsiderato in misura significativa l'entità dei dazi provvisori antidumping resi noti il 4 settembre scorso nei riguardi di 13 marchi della pasta italiana. Il calo delle tariffe antidumping - hanno esultato Coldiretti e Filiera Italia - salva mezzo miliardo di export di pasta italiana Oltreoceano.

