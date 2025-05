Dazi su acciaio e alluminio, l’ira della Ue 

Bruxelles. «La sensazione che tutto possa saltare da un momento all’altro non è mai davvero svanita», avvertiva a metà settimana un funzionario vicino al commissario europeo Maros Sefcovic. La nuova stangata annunciata da Donald Trump - che dal 4 giugno alzerà i dazi su alluminio e acciaio dal 25 al 50% - riporta alle stelle la tensione sull’asse Bruxelles-Washington. I negoziati rischiano di saltare, è stata la reazione ferma della Commissione Ue che - nell’esprimere «profondo rammarico» per una decisione foriera di «ulteriore incertezza su entrambe le sponde dell’Atlantico» - si è detta pronta a sfoderare le contromisure messe in stand-by «anche prima» del termine della moratoria, fissato a metà luglio. Una minaccia esplicita - rafforzata dall’incognita giudiziaria che oltreoceano grava sulla politica tariffaria di Trump - evocata alla vigilia di una settimana cruciale di colloqui a Parigi, in occasione della ministeriale Ocse, ultimo snodo prima degli appuntamenti di giugno tra i leader.

Nessuna distensione

Le speranze europee di segnali di distensione da Washington - riaccese appena una settimana fa da una telefonata tra Ursula von der Leyen e Trump - si sono raffreddate. L’annuncio dell’inquilino della Casa Bianca di aumentare la pressione sui settori - acciaio e alluminio - rimasti fuori dal perimetro della Corte Usa allontana l’obiettivo “dazi zero” sui beni industriali inseguito da Bruxelles. E «mina», nelle parole dell’esecutivo Ue, un negoziato già in balia di scosse e contraccolpi, aprendo la strada alla spirale delle ritorsioni. Il primo pacchetto di contromisure Ue sui simboli del made in Usa - varato ad aprile in risposta ai dazi di Trump proprio sui metalli industriali e sospeso dopo la tregua di tre mesi - è già pronto a tornare in vigore. Il secondo, ancora più corposo, è nella fase finale di consultazione. Se la crisi dovesse aggravarsi facendo sfumare l’intesa, ha tuonato la Commissione, le misure difensive saranno attuate a stretto giro, a «tutela di consumatori, lavoratori e imprese». Nel cassetto ci sono anche gli strumenti più pesanti: sanzioni alle Big Tech e il bazooka anti-coercizione per difendere i valori Ue, con le linee rosse su autonomia sull’Iva, norme sanitarie e antitrust.

Nuovi orizzonti

Accanto, la strategia parallela dei nuovi partenariati commerciali - dall’India al Canada - e della mano tesa anche a Pechino, con Sefcovic che a Parigi incontrerà l’omologo cinese Wang Wentao. Una linea assertiva, sostenuta dalla Francia di Emmanuel Macron e dal Parlamento europeo, dove il presidente della commissione Commercio, il socialista tedesco Bernd Lange, ha sollecitato un’azione «immediata» in risposta ai dazi del 4 giugno. Sefcovic è in contatto con il suo omologo Usa, Howard Lutnick, e tra le opzioni negoziali c’è l’offerta di comprare più gnl, armi e soia. Un faccia a faccia tra i due è atteso tra martedì e mercoledì a Parigi.

