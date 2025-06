Dazi, ripartono le trattative tra Stati Uniti e Cina 

Washington. Stati Uniti e Cina provano a deporre l’ascia di guerra sui dazi e a sbloccare lo stallo commerciale che sta indebolendo il dollaro, frenando l’export cinese e lasciando i mercati con il fiato sospeso con quelli asiatici in rialzo, Wall Street incerta e l’Europa in calo. Dopo le accuse reciproche di aver violato la tregua sulle tariffe e la telefonata distensiva tra Donald Trump e Xi Jinping, per il secondo round di colloqui tra le due super potenze è stata scelta Londra. Nella capitale britannica, sono arrivate delegazioni di alto livello: il segretario al Tesoro Scott Bessent, il segretario del Commercio Howard Lutnick, il rappresentante del Commercio Jamieson Greer e il vicepremier cinese He Lifeng.

Washington si aspetta uno scambio breve ma intenso e, soprattutto, che produca risultati concreti immediati. Ma stando a quanto trapela sui media britannici l’incontro, ospitato nell’antica residenza nobiliare di Lancaster House non lontana da Buckingham Palace, potrebbero andare avanti per due giorni. La posizione del Dragone, si legge nell’analisi di un economista sul Global Times, «è coerente»: mantenere la cooperazione e risolvere le divergenze attraverso i principi di uguaglianza, rispetto e reciproco vantaggio. Le priorità di Washington sono due: ottenere la ripresa del flusso di minerali rari il prima possibile, come promesso da Xi nella telefonata con Trump, e l’allentamento di «qualsiasi controllo sulle esportazioni dagli Usa», ha spiegato Hassett. In cambio, Bessent può trattare per un possibile alleggerimento delle restrizioni su tecnologie e altri prodotti cinesi.

