Dazi, rabbia di Trump contro Bruxelles: trattativa troppo lenta 

Washington. Donald Trump non ha mai nascosto la sua frustrazione e la sua rabbia nei confronti dell’Unione Europa. Da anni in pubblico e in privato, il presidente critica duramente Bruxelles, accusata di essere stata creata per «approfittarsi degli Stati Uniti». Proprio questa sua frustrazione è all’origine della minaccia di dazi al 50% dal primo giugno. Vedendo avvicinarsi a grandi passi il termine del 9 luglio, quando scadrà la pausa di 90 giorni concessa per le trattative sui dazi, il presidente americano ha alzato il tiro nella speranza di scuotere l’Ue e velocizzare i negoziati che, secondo gli americani, procedono troppo lentamente.

Nessun progresso

Finora, riporta il Wall Street Journal, l’amministrazione Usa non è riuscita a spuntare granché dai contatti con l’Europa, e in particolare a portare a casa l’impegno di Bruxelles a imporre nuovi dazi sulle industrie cinesi, elemento ritenuto centrale in tutte le trattative americane in corso. La mancanza di progressi sostanziali ha esasperato Trump al punto di ricorrere a una nuova minaccia sui dazi, effettuata anche in vista dei suoi prossimi appuntamenti internazionali. Il presidente sarà infatti dal 15 al 17 giugno in Canada per il G7, dove sarà al tavolo con le maggiori economie europee e con quella Ottawa che vorrebbe come 51° stato americano. Pochi giorni dopo, il 24 e 25 giugno, è invece atteso al vertice della Nato. Trump chiede da anni ai Paesi membri un aumento delle spese per la difesa in nome dell’America First: se prima premeva per il 2% del pil, ora le sue richiesta si spingono ben oltre, intorno al 5%. Sul fronte commerciale «siamo stati derubati per anni, anche a livello di Nato. Ma ora non accadrà più», ha detto il presidente ai cadetti di West Point. Uno dei problemi nelle trattative con l’Ue - secondo gli osservatori - è la diversità nello stile della trattative. Bruxelles segue le regole del commercio mondiale nel negoziare. Ma Trump - afferma il New York Times - non segue le regole e il copione internazionale. Il presidente vuole annunciare un accordo a breve e la lentezza dell’Ue è qualcosa che non riesce a digerire. A questo si aggiunge quanto notato da molti paesi impegnati a trattare con gli Stati Uniti: i negoziatori americani cercano offerte unilaterali, per loro la trattative «non sono dare e avere. È solo un prendere». Con l’Europa la strada è ancora più in salita per le richieste presentate dagli Usa, quali l'eliminazione dell'imposta sul valore aggiunto e la modifica degli standard igienico-sanitari in modo da poter importare più carne americana.

L’Italia

Nel Governo italiano, la linea che si fa spazio non è comunque diversa da quella delle ultime settimane: evitare fratture con Washington, lavorare per un compromesso nonostante i metodi poco ortodossi (così li definisce qualcuno nella maggioranza) scelti da Trump. Certo, l’annuncio del presidente Usa ha destato una certa sorpresa a palazzo Chigi ma, è il ragionamento, non bisogna rinunciare a trattare per arrivare al miglior risultato possibile. Il pensiero corre a quanto accaduto con la Cina anche se le partite tra l’Unione e Pechino sono totalmente differenti. L'idea di proseguire nei negoziati è condivisa anche da Matteo Salvini che però non esita a puntare il dito contro l’Ue. Per il Leader della Lega infatti «è ovvio» che «Trump annunci dazi per aprire le trattative» ma, osserva caustico il vicepremier, «bisogna vedere chi sta trattando. Conto che a Bruxelles ci sia qualcuno con la linea collegata con gli Usa».

RIPRODUZIONE RISERVATA