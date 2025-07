Dazi, niente proroga e trattativa serrata 

New York. Moody’s lancia l’allarme dazi a pochi giorni dalla scadenza del 9 luglio, quando gli Stati Uniti di Donald Trump faranno scattare tariffe più alte per i Paesi con i quali non sono riusciti a raggiungere accordi commerciali. Al momento il presidente americano ha escluso qualsiasi proroga, lasciando le capitali mondiali a interrogarsi su quanto potrebbe accadere la prossima settimana.

Le trattative fra la Casa Bianca e l’Unione europea continuano. Il ministro del commercio Maros Sefcovic è a Washinton per incontrare i negoziatori americani Howard Lutnick e Jamieson Greer. Al tavolo Bruxelles si siede consapevole di dover accettare dazi al 10% come base dell’intesa, ma punta a ottenere esenzioni su alcuni dossier chiave. La strada resta in salita e un accordo, al momento, non appare ancora certo. Se l’Europa si gioca tutte le carte a disposizione, preparandosi anche a un piano B qualora un’intesa non fosse raggiunta, il Giappone guarda con estrema preoccupazione ai negoziati appesi a un filo. Tokyo è infatti da giorni nel mirino di Trump, che non ha escluso nei confronti dell’alleato dazi al «30%, 35% o qualsiasi cosa decideremo». Brinda invece il Vietnam: Hanoi è riuscita a concludere un accordo con gli Stati Uniti in base al quale importerà a tariffe zero il Made in Usa e pagherà dazi del 20% sui prodotti che esporterà negli Stati Uniti.

