Dazi, l’Ue tratta. Fed e Bce contro Trump 

Washington. Non è il contrattacco dei banchieri centrali a Donald Trump, ma poco ci manca: con toni e sfumature diversi, i numeri uno di Fed e Bce al Forum delle banche centrali di Sintra fanno muro, punto su punto, all’agitarsi del presidente Usa che sembra voler scardinare l’ordine monetario globale. Con Jerome Powell che fa capire che avrebbe tagliato i tassi se non fosse stato per i dazi, agli attacchi di Trump risponde «siamo focalizzati al 100% sul mandato» della Fed, e attacca sul debito che è a livelli sostenibili ma su una traiettoria «insostenibile» da correggere prima piuttosto che poi. E Christine Lagarde che vede nel 2025 l’anno del potenziale declino del dollaro e boccia l’abbraccio del tycoon alle stablecoin: si andrebbe «verso la privatizzazione della moneta».

Le bordate

Nell’immediato ci sono le prossime decisioni di politica monetaria delle due principali banche centrali al mondo. Per la Fed, che da mesi resiste alle bordate di Trump arrivato a chiamare “stupido” Powell perché non taglia i tassi. «In effetti ci siamo messi alla finestra vedendo le dimensioni dei dazi e tutte le stime di inflazione», risponde candidamente Powell alla domanda se, non ci fosse stato il “Liberation Day”, di Trump la Fed avrebbe già tagliato. «La cosa prudente da fare è aspettare di capire meglio gli effetti». Con l’inflazione attesa in rialzo nei mesi estivi, sia pure con un mercato del lavoro in «graduale raffreddamento», Powell sorvola sui toni roboanti di Trump e prende ancora tempo: «Non saprei indicare o escludere un mese» in cui la Fed inizierà a tagliare, risponde a chi gli chiede se un taglio al meeting di luglio sia escluso.

Per una volta lo scenario è più facile per la Bce, che in un anno ha già tagliato di quasi due punti pieni. Con l’inflazione di giugno esattamente all’obiettivo del 2% Lagarde può dire «non missione compiuta, ma obiettivo raggiunto». Pur con un secondo e terzo trimestre con crescita attesa poco sopra lo zero dopo il +0,6%, la Bce potrebbe aspettare settembre o fine anno per il prossimo taglio: salvo che il negoziato sui dazi finisca male e imponga un’accelerazione.

I nodi

Ipotesi non assurda, se si considera che un nodo chiave nella trattativa con l’Europa è la regolamentazione europea di Big Tech dove Trump ha minacciato di rompere col Canada. E poi c’è un altro punto di forte pressione sulla Bce: il supereuro, o meglio il mini-dollaro. Il cambio euro/dollaro tornato a 1,18, quando pochi mesi fa, prima di Trump, sui mercati si puntava sulla parità. Un “dazio” a suo modo sulle imprese esportatrici perché rende i prodotti europei più costosi, e un fattore di “disinflazione” perché abbassa i prezzi all’import. Fino a 1,20, dice il vice di Lagarde Luis de Guindos, la situazione è gestibile, oltre è «molto più complicata».

Ultimo round

Sui dazi a Washington si gioca l’ultimo round. Poi, sarà intesa o guerra commerciale, senza alcun paracadute. Il team di negoziatori della Commissione Ue è partito alla volta degli Usa per quello che potrebbe essere il round finale di colloqui con l’amministrazione Trump sul dossier dazi. La squadra sarà raggiunta dal commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic, che nella capitale americana incontrerà il suo omologo Howard Lutnick e l’altro caponegoziatore della Casa Bianca Jamieson Greer. Negli States, l’Ue arriverà consapevole di dover accettare il 10% che, di fatto, è alla base dell’intesa. Ma è nelle note a margine dello schema di accordo che tutto potrebbe saltare da un momento all’altro. Anche perché, come ha sottolineato il Financial Times, la posizione della Commissione si «è inasprita» nelle ultime ore.

Se l’irrigidimento dell’esecutivo europeo sia concreto o sia solo un espediente tattico lo si potrà sapere solo oggi. Di certo, a Bruxelles l'accettazione della tariffa base del 10% viene di per sé considerata come una concessione non da poco nei confronti di Washington. Da qui, la richiesta di esenzioni in diversi settori, il farmaceutico e l'automotive, sul quale l'esecutivo Ue ha tracciato una vera e propria linea rossa.

RIPRODUZIONE RISERVATA