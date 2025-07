«Dazi, le piccole aziende saranno più vulnerabili» 

I più piccoli, i più fragili. Gli imprenditori artigiani sardi rischiano di essere le prime vittime sacrificali della guerra internazionale sui dazi. Lo sa bene il presidente nazionale di Cna Dario Costantini, intervenuto ieri all’assemblea regionale dell’associazione, nel ricordare che «quello americano è il secondo mercato per il nostro export. E se i grandi gruppi possono proteggersi meglio, così non possono i piccoli e piccolissimi imprenditori che varcano l’oceano».

Il numero uno dell’associazione artigiana non dimentica tutto il contesto geopolitico allarmante. «Ci sono decine di conflitti che non fanno bene al commercio e a soffrire saranno inevitabilmente le piccole realtà».

La posta in gioco è pesante. «In ballo, tra export diretto e indiretto, ci sono circa 100 miliardi di euro solo in Italia», sottolinea Costantini.

Sul fronte interno le cose non vanno meglio. «Manca il lavoro qualificato? Prima serve creare le aziende che lo offrano. Occorrono quindi politiche che incentivino i passaggi generazionali e accompagnino la modernizzazione e la digitalizzazione delle imprese artigiane. Soprattutto quelle che vivono di antichi saperi che non devono essere dispersi per mancanza di eredi».

Il presidente Costantini rincara la dose: «Non è possibile che molti ragazzi oggi non trovino la propria strada mentre altrettante aziende chiudono per mancanza di personale. Questo paradossale cortocircuito deve essere riparato».

