Dazi, la Ue non avrà i vantaggi di Londra 

Strasburgo. I due giorni evocati da Donald Trump per recapitare all’Europa la lettera sui dazi sembrano già dilatarsi in una lunga maratona negoziale. Il confronto tra le sponde dell’Atlantico si consuma a ritmo serrato, sospeso tra i tentativi di Bruxelles di evitare lo scontro frontale e la linea dura di Washington, che non arretra sulla tariffa generalizzata del 10% e lascia intravedere margini minimi per sconti sui dossier sensibili di auto, acciaio, alluminio, agroalimentare, alcolici e farmaceutica. Fermezza e apertura al dialogo restano la bussola di Ursula von der Leyen che, davanti all’Europarlamento, ha richiamato i «contatti proficui» con l’inquilino della Casa Bianca, tornando comunque ad assicurare che l’Ue è pronta «a qualsiasi scenario».

Intanto, sempre in tema di dazi, Trump ha motivato quelli del 50% al Brasile per come è stato trattato l'ex presidente Jair Bolsonaro, definendo il suo caso «una vergogna internazionale. Il suo processo non dovrebbe aver luogo. È una caccia alle streghe che dovrebbe finire immediatamente!».

Agroalimentare

Lo spettro di un dazio del 17% sull’agroalimentare «porta male» all’Italia, ha osservato il ministro dell’Economoa Giancarlo Giorgetti alla vigilia del summit sulla ricostruzione dell’Ucraina a Roma, che offrirà ai leader una cornice utile anche per scambi informali sul fronte commerciale. A Bruxelles si scommette che la temuta missiva Usa con nuove stangate - arrivata nelle ultime ore anche a Filippine, Algeria, Brunei, Iraq, Libia e Moldavia con dazi tra il 20 e il 30% - non arriverà. Tutto ormai si gioca sulla «volontà» politica di giungere all’accordo. «Abbiamo dimostrato di essere disponibili a un’intesa di principio», ha ribadito un portavoce dell’esecutivo Ue. Le distanze, tuttavia, restano significative sui punti nevralgici del commercio continentale come l’automotive (e le ammiraglie tedesche) colpito da tariffe del 25%, e l’acciaio e l’alluminio gravati da tasse del 50%. Qualche spiraglio si intravede soltanto per aerei e alcolici ma - nell’analisi del Financial Times - il compromesso al 10% che l’Europa si prepara a siglare sarà molto meno vantaggioso rispetto a quello strappato da Londra, nonostante le aperture europee ad aumentare l’acquisto di gnl e armi statunitensi. Il principio di reciprocità, evocato a più riprese, resta dunque vago e - soprattutto - divisivo per i Ventisette, con Berlino in pressing per un compromesso rapido e Parigi che invece rifiuta accordi «a ogni costo».

I contatti

I contatti tra il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, e i negoziatori Usa, Howard Lutnick e Jamieson Greer, sono costanti. E, ha rivendicato lo slovacco - sono serviti a «evitare» altre supertasse. Dal febbraio scorso, tuttavia, il 70% del commercio Ue è già vittima dell’asimmetria di tariffe «senza precedenti», ha evidenziato von der Leyen, rilanciando la volontà di definire una cornice chiara e stabile «su cui costruire». Un’espressione ormai ricorrente nel lessico della Commissione europea, a rimarcare come l’intesa di principio sarebbe soltanto il primo tassello di un accordo da blindare. Tanto che il Parlamento europeo chiede una clausola automatica di salvaguardia per neutralizzare eventuali colpi di mano unilaterali di Washington.

