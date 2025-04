Dazi, la Cina gela Trump: «Nessuna trattativa» 

La Cina gela Donald Trump: nessun contatto in corso, trattative solo se gli Usa rimuoveranno i dazi unilaterali. Intanto una dozzina di stati Usa, seguendo l'esempio della California, fa causa al presidente americano, sostenendo che non ha il potere di imporre tariffe e rivendicando la competenza del Congresso in materia. Il tycoon per ora non arretra, ma ammorbidisce i toni per evitare un crollo di Wall Street e prova a placare l'industria automobilistica, valutando esenzioni su acciaio e alluminio.

Prove di intesa e bugie

Nel frattempo The Donald sembra tenere più di Pechino a un rapido accordo commerciale, prevedendo una «sostanziale» riduzione dei dazi «ora molto alti», profetizzando «un accordo equo», vantando colloqui in corso «positivi» e un «contatto diretto» con la Cina. Ma il Dragone lo ha smentito su tutto il fronte. «Per quanto ne so, Cina e Stati Uniti non stanno conducendo alcuna consultazione o negoziazione sui dazi, e tanto meno stanno raggiungendo un accordo», ha precisato Guo Jiakun, portavoce del ministero degli Esteri cinese. «La posizione della Cina è coerente e siamo aperti a consultazioni e dialoghi, ma qualsiasi forma di consultazione e negoziazione deve essere condotta sulla base del rispetto reciproco e in modo paritario», gli ha fatto eco il portavoce del ministero del Commercio, He Yadong. «Qualsiasi affermazione sui progressi dei negoziati commerciali tra Cina e Stati Uniti - ha aggiunto - è infondata».

Guerra interna

The Donald dovrà difendere la sua guerra commerciale in tribunale, come ormai quasi tutte le sue mosse più controverse. A guidare l'azione legale, intentata da una dozzina di stati Usa presso la Corte per il commercio internazionale degli Stati Uniti, sono la governatrice e la procuratrice generale di New York. La causa sostiene che i dazi devono essere approvati dal Congresso e mette in discussione il ricorso da parte di Trump a una legge degli anni '70 chiamata International Emergency Economic Powers Act per emanare tali imposte. «Rivendicando l'autorità di imporre dazi immensi e in continua evoluzione su qualsiasi merce che entri negli Stati Uniti a sua scelta, per qualsiasi motivo ritenga opportuno dichiarare lo stato di emergenza, il presidente ha sovvertito l'ordine costituzionale e portato il caos nell'economia americana», accusano i ricorrenti.

