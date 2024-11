Dazi, guerra con la Cina: l’Ue ricorre al Wto 

La tensione sull'asse Bruxelles-Pechino resta alta: l'Ue ha deciso di trascinare la Cina davanti al Wto per quella che è ritenuta una sul brandy made in Europe, bersaglio delle misure cinesi anti-dumping liquidate dall'esecutivo di Ursula von der Leyen come prive di fondamento. Una mossa che segna un'improvvisa nuova escalation, assestando un colpo alle prove d'intesa in atto da settimane per annullare i recenti dazi imposti dall'Ue sulle importazioni di auto elettriche prodotte dal Dragone.

Dialogo

«La Cina non ha fornito prove concrete di un reale danno» causato dalle esportazioni europee «alla sua industria del brandy», ha attaccato il vicepresidente responsabile per il Commercio Ue, Valdis Dombrovskis, impegnato da mesi a tessere la tela diplomatica in un delicato dialogo con l'omologo cinese Wang Wentao, evidenziando che Bruxelles mantiene «l'impegno di proteggere la sua industria da accuse infondate e dall'abuso di strumenti di difesa commerciale».

Anche Pechino non arretra, nella tesi diametralmente opposta che le misure introdotte siano «legittime», conformi alle regole internazionali e specchio della «responsabilità» del governo «di tutelare i legittimi diritti e interessi delle sue industrie». Simboli della rispettiva eccellenza industriale, i comparti delle e-car e del brandy sono al centro di uno scontro commerciale che negli ultimi mesi si è acuito sempre più. La Cina ha colpito il cuore dell'export europeo del brandy rispondendo di fatto alla decisione dell'Ue - arrivata nonostante la battaglia di retroguardia di Berlino - di approvare dazi fino al 35,3% (oltre alle tariffe del 10% già in vigore) sulle auto elettriche cinesi.

Difesa

Nei prossimi dieci giorni, il Dragone sarà chiamato a rispondere al ricorso dell'Ue al Wto per trovare una soluzione mediata. L'esito è legato anche all'impegno diplomatico sulle auto elettriche. In programma non c'è alcun faccia a faccia, viene assicurato da Bruxelles, lasciando intendere che - nonostante una soluzione sia ritenuta «più vicina» di qualche settimana fa anche da parte cinese - una svolta non appare imminente. Il compromesso vedrebbe comunque Pechino impegnarsi su un prezzo minimo di vendita delle sue e-car in Ue compensando l'effetto distorsivo dei suoi maxi-sussidi all'industria ritenuti sleali.

