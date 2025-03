Dazi e vino, la paura frena l’export 

«Quasi tutti gli importatori stanno piano piano mettendo in stand by gli ordini per evitare che la merce arrivi in dogana Usa con i dazi annunciati da Trump. E quindi si vedano così costretti a pagare il 200% di tariffa. Il fatto che l’amministrazione americana non dia dettagli né sugli Stati interessati né sui prodotti, sta costringendo gli addetti al settore a mettere in stand by tutte le operazioni». Il messaggio viaggia su whats app e si ramifica in rete da uno smartphone all’altro. Il colpo basso sul wine business è già pesante al solo annuncio. Gli effetti delle parole di Donald Trump sui dazi al vino e alcolici condizionano l’export messo forzatamente alle corde. Ricadute negative che non risparmiano anche molti produttori sardi di casa negli Usa. E in tanti ora guardano alla vetrina internazionale di Vinitaly (dal 6 al 9 aprile) per trovare a Verona strategie e possibili soluzioni.

Le ricadute

Alessandro Contini, ad della Cantina Contini 1898, si dice «preoccupato per la situazione di estrema incertezza. Certamente siamo molto attenti agli sviluppi dei prossimi giorni». L’azienda di Cabras esporta negli Usa oltre 30 mila bottiglie all’anno, «in particolare bianchi, soprattutto Vermentino di Sardegna e Vermentino Docg, oltre a Cannonau, altri rossi Doc e naturalmente anche Vernaccia», spiega Andrea Balleri, brand ambassador e blasonato sommelier dell’azienda.

Effetto domino

«Tantissimi importatori pare stiano bloccando i container dall’Europa. Se nelle migliori delle ipotesi le tariffe non verranno applicate al vino, ci ritroveremo tutti, da qui a breve, a riempire container e il risultato sarà scarsa disponibilità di spazio nelle navi e un forte aumento dei costi. Porti e dogane andranno in overbooking. A prescindere dalle tariffe dei dazi, vivremo questi effetti». Al momento l’unica certezza è la grande tensione presente nelle aziende. Il record di fatturato registrato lo scorso anno dall’export del vino italiano negli Usa (1,9 miliardi di euro) rischia di restare un lontano ricordo. Piero Cella, enologo e titolare della cantina Quartomoro a Marrubiu, vuole pensare positivo: «Spero che si trovi una soluzione a brevissimo. Il mercato americano è importante anche per la grande attenzione dimostrata verso il Cannonau dell’Isola». Lia Tolaini, proprietaria della cantina Pala di Serdiana è un’imprenditrice impegnata da decenni anche nella distribuzione e nel mercato internazionale di vini. «Qualsiasi restrizione commerciale avrebbe conseguenze pesanti, non solo per i produttori italiani, ma per l’intero ecosistema vinicolo globale», sottolinea. È fondamentale lavorare su strategie che favoriscano la collaborazione e non la divisione tra i mercati». Dazi americani che agli occhi di Luca Gardini, wine critic internazionale, «non sono una condanna senza via di uscita per l’export del vino italiano. Bisogna puntare maggiormente sui mercati emergenti, come quelli asiatici, sudamericani e del Medio Oriente, dove cresce l’apprezzamento per il nostro vino. E questo discorso vale anche e soprattutto per la Sardegna». ( r. r. )

