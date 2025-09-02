VaiOnline
Senato.
03 settembre 2025 alle 00:33

Dazi e guerre, Governo in Aula 

Il governo dovrebbe riferire in Senato su dazi Usa, guerra in Medio Oriente e guerra in Ucraina nella settimana dal 15 al 20 settembre. Lo hanno riferito i capigruppo d’opposizione dopo un incontro con il presidente del Senato Ignazio La Russa, a cui hanno rappresentato la loro richiesta di un dibattito parlamentare sui temi internazionali con il governo. All’incontro erano presenti Francesco Boccia ((Pd), Stefano Patuanelli (M5S) e Dafne Musolino (Iv).

«Il Senato - ha spiegato La Russa - ha già ripreso i lavori con la possibilità delle commissioni di convocarsi. Oggi ho incontrato separatamente esponenti di maggioranza e capigruppo dell’opposizione quasi al completo. Anche perché nel frattempo mi è arrivata la richiesta dal presidente Craxi per telefono, e dal presidente Boccia per telefono e poi con una lettera, di una convocazione dell’Aula per affrontare i temi sui venti di guerra che purtroppo insanguinano ancora il Mondo. Cosa che trova piena condivisione tra maggioranza e opposizione con l’invito al governo a farci sapere chi verrà in aula per questo confronto».

«Preoccupati»

«Abbiamo chiesto – ha spiegato più tardi Boccia - che la presidente del Consiglio venga a riferire in aula sulle questioni internazionali che hanno caratterizzato il mese di agosto, alcune drammatiche, a partire dalla drammatica condizione di Gaza: noi siamo molto preoccupati per quello che vediamo ogni giorno e per i silenzi, del governo italiano e dei governi europei. Ci auguriamo che andando in Aula si possano dare garanzie a chi in questo modo sta manifestando pacificamente con iniziatiche, che noi sosteniamo, e ci auguriamo che il governo possa dare sicurezza ai manifestanti che sono in mare in questo momento e nei prossimi giorni (la Global Flotilla-ndr). Ci aspettiamo la presidente del Consiglio e i ministri competenti nel più breve tempo possibile: ci sarà una capigruppo la prossima settimana prossima, ci auguriamo che la maggioranza riapra il sipario di questo autunno difficile con una attenzione alle istanze delle opposizioni e al confronto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

