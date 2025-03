Dazi doganali sui prodotti messicani, tregua per un mese 

Washington. Marcia indietro di Donald Trump sui dazi doganali: la stragrande maggioranza dei prodotti messicani fino al 2 aprile non sarà più soggetta alle tasse del 25% in vigore dall'inizio della settimana contro Canada e Messico.

In un messaggio pubblicato sul suo account Truth Social, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che «dopo aver discusso con la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum», ha accettato di non applicare più dazi doganali sui prodotti messicani che rispettano i requisiti dell'accordo di libero scambio Canada-Stati Uniti-Messico (Aceum). Si tratta, di fatto, della maggior parte dei prodotti messicani che entrano negli Stati Uniti. «Questo accordo durerà fino al 2 aprile», ha spiegato Trump, ovvero la data di entrata in vigore dei cosiddetti dazi reciproci, che sostituirebbero quelli del 25% annunciati all'inizio di febbraio e applicati da martedì, dopo una prima pausa di un mese. L'Aceum prevede infatti l'assenza di tassazione sui prodotti scambiati tra i tre paesi, a condizione che soddisfino i requisiti dell'accordo. E la stragrande maggioranza dei prodotti scambiati tra Canada, Stati Uniti e Messico soddisfa i requisiti.

La stessa esenzione dovrebbe riguardare il Canada, secondo il ministro del Commercio Howard Lutnick, che ha dichiarato che è «probabile» che l'esenzione riguardi «tutti i beni e servizi coperti» dall’Aceum e provenienti dai due Paesi.

Si tratta del secondo passo indietro in meno di 24 ore da parte di Trump, che ha concesso una pausa di un mese alle componenti per i veicoli e alle auto prodotte nell'ambito del Ceta, sotto la pressione dei costruttori preoccupati per l'impatto sulle loro catene di fornitura.

Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha reagito rapidamente, ritenendo che «anche con tregue per alcuni settori, l'obiettivo deve rimanere l'abolizione di questi dazi, di tutti i dazi». «Come ho detto più volte, non faremo marcia indietro sui nostri dazi fino a quando non saranno stati eliminati quelli statunitensi ingiustificati sui prodotti canadesi», ha dichiarato. Ottawa ha annunciato tariffe di ritorsione su alcuni prodotti americani e ha assicurato che l'elenco si allungherà nel tempo.

