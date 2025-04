Dazi del 500 per cento sui prodotti dei Paesi  che aiutano la Russia 

Washington. La complessa dinamica negoziale tra Stati Uniti e Russia è un continuo alternarsi di aperture e prove muscolari. Stavolta a mobilitarsi sono stati i senatori americani, che con una mozione bipartisan hanno proposto dazi del 500 per cento sui beni importati dai Paesi che acquistano petrolio, gas, uranio e altri prodotti russi, per spingere Mosca a fare passi concreti verso la pace in Ucraina. Allo stesso tempo, la porta del dialogo tra Casa Bianca e Cremlino resta aperta, come dimostra la prossima visita dell’inviato per l’economia di Putin Kirill Dmitriev a Washington per incontrare Steve Witkoff.

Donald Trump sui dazi sta giocando una partita parallela a livello globale. Da una parte le tariffe imposte per riequilibrare la bilancia commerciale americana, come quelle che stanno colpire l’Europa, e dall’altra quelle minacciate per sbloccare altri dossier strategici, come l’Ucraina. In questo caso, il presidente americano li ha evocati più volte nei confronti del Cremlino, ma ora per la prima volta il Congresso si è spinto più avanti. L’iniziativa è partita da cinquanta senatori statunitensi repubblicani e democratici (la metà), concordi su una proposta di legge per imporre sanzioni “pesanti” contro la Russia se non si impegnerà a favore della pace in Ucraina o se «minaccerà la sovranità» del Paese una volta raggiunto l’accordo con Kiev. Tariffe che colpirebbero il cuore dell’export russo e che, hanno assicurato i firmatari, «riceveranno un sostegno schiacciante e bipartisan» in caso di voto. Trump nei giorni scorsi si era detto «arrabbiato» con Putin per la sua postura rigida nei confronti di Zelensky, pur annunciando comunque l’intenzione di sentire nuovamente il leader del Cremlino a breve.

