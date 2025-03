Dazi, Coldiretti in campo: «Operatori sardi colpiti, non li lasceremo soli»  

Il timore dei dazi si trasforma in panico che fa affondare le borse. Anche il mondo agricolo non dorme sogni tranquilli perché i gravami fiscali sui prodotti in arrivo nel mercato degli Stati Uniti possono rappresentare un ulteriore freno per aziende già in sofferenza per vecchie e nuove emergenze.

Le paure sono inevitabilmente affiorate a Cagliari, al Palazzo dei congressi della Fiera, nel corso dell’assemblea “Insieme per l’ascolto” organizzata da Coldiretti. Il leader dell’associazione Ettore Prandini, insieme al gruppo dirigente nazionale e ai vertici regionali con il presidente Battista Cualbu e il direttore Luca Saba, ha incontrato i delegati arrivati da tutti i territori dell’Isola.

Il quadro

«Lo scenario internazionale – ha detto Prandini - ci preoccupa alla luce di quello che potrebbe succedere nel campo dell’export delle nostre eccellenze dell’agroalimentare. Pensiamo a prodotti come il pecorino che proprio nel mercato statunitense ha uno sbocco significativo generando profitti per tante imprese. I dazi potrebbero avere effetti molto negativi, in particolare per il settore lattiero-caseario. Continuiamo a lavorare per limitare quanto più possibile i danni».

Scelte operative

La Coldiretti si è già mossa nel perimetro delle politiche trumpiane: «Abbiamo sottoscritto un accordo con gli agricoltori degli Stati Uniti, con cui chiediamo al Governo americano e all’Unione europea di non introdurre forme di penalizzazione fiscale. Riteniamo ci siano spazi per trovare, con l’arte della diplomazia, soluzioni ragionevoli». Prandini, con sguardo ottimista, indica una strada: «La questione può essere risolta in termini di reciprocità. Le regole imposte alle imprese agricole italiane ed europee devono essere applicate anche ai prodotti importati da altri Continenti».

Gli aiuti

Al centro dell’attenzione anche il tema degli indennizzi per la siccità, aspetto più volte denunciato dal mondo dei campi. «Le risorse per far fronte ai pagamenti sono state stanziate – ha sottolineato Prandini – ma i tempi della burocrazia sono troppo lunghi. È necessario semplificare il più possibile l’iter per il trasferimento dei fondi disponibili. Sotto questo punto di vista, le regioni possono svolgere un ruolo decisivo come è avvenuto in Sicilia. In questo caso l’amministrazione regionale ha messo a disposizione risorse essenziali per le imprese agricole. Ci auguriamo che in Sardegna ci sia la stessa attenzione tenendo conto del ruolo strategico degli agricoltori che con i loro prodotti contribuiscono alla crescita del settore turistico».

Pac ed etichette

Si è discusso anche della Politica agricola comune, la Pac, da cui deriva linfa vitale per l’attività delle aziende. Si pensa alla scadenza del 2027. «Il dibattito à apertissimo ma è necessario ribadire – ha chiarito il presidente di Coldiretti - la centralità di alcune filiere strategiche, con l’obiettivo di garantire certezze ai nostri produttori. In questo contesto, stiamo monitorando attentamente le criticità esistenti, come le nuove forme di etichettatura». E proprio sul tema, Prandini ha escluso che «i nostri vini possano essere danneggiati da etichette allarmistiche. Sono sicuro che non ci saranno forme di penalizzazione per il settore vitivinicolo».

