Dazi cinesi, tremano i formaggi sardi 

Nello scontro fra titani ad avere la peggio potrebbe essere la Sardegna. L’Unione europea ha per prima puntato il dito sulle auto cinesi, minacciando dazi pesanti per non penalizzare troppo le fabbriche europee. Pechino ha risposto con la stretta sui latticini del Vecchio continente, prospettando spese extra sulle importazioni, tali da rendere difficile, se non impossibile, la commercializzazione di formaggi nel gigante asiatico. E tra questi ci sono anche i pecorini made in Sardegna, da anni sbarcati in Asia con prospettive di sviluppo immense, tanto quanto la popolazione cinese.

Opportunità

«Sia chiaro, parliamo ancora di numeri piccoli rispetto al totale del nostro export», ammette Gianni Maoddi, presidente del Consorzio di tutela del pecorino Romano. «Ma che rappresentano comunque un’opportunità commerciale imperdibile considerata la potenziale clientela».

In realtà il rapporto fra popolazioni asiatiche e latticini non è mai stato idilliaco, ma negli ultimi anni il mercato ha dimostrato di apprezzare maggiormente yogurt, panne, ricotte e ovviamente formaggi stagionati proprio come il pecorino. «Il successo crescente del Romano in Cina, e più in generale in Asia, è di sicuro frutto di quello ottenuto anche dalla cucina italiana», spiega Maoddi. «Le pastasciutte alla carbonara o cacio e pepe proposte dai grandi cuochi stanno ottenendo consenso e con esse i loro ingredienti fondamentali. Basti pensare che le vendite del Romano nei primi mesi dell’anno hanno registrato un +45% rispetto allo stesso periodo del 2023».

Vittime innocenti

L’amarezza del rappresentante del consorzio è innegabile. «Il futuro del Romano non potrà prescindere dalla Cina. Tuttavia oggi rischiamo di pagare un prezzo salatissimo per una guerra internazionale che ci vede estranei. Una dinamica simile a quella vissuta con l’embargo deciso per la Russia. Allora avevamo camion già pronti a partire verso Mosca e bloccati all’ultimo momento a causa delle tensioni internazionali che ci causarono ingenti perdite. Se i dazi cinesi dovessero diventare ufficiali rischiamo un altro danno gravissimo. La speranza quindi è che lo scontro si attenui e che il libero commercio possa proseguire senza contraccolpi per le aziende di entrambe le parti».

Alta tensione

Nel mentre, le auto europee di grossa cilindrata potrebbero essere il prossimo obiettivo di Pechino, la vera rappresaglia alla stretta di Bruxelles sulle e-car Made in China. Dopo l'indagine antisovvenzioni avviata sul lattiero-caseario europeo, il dipartimento finanziario del ministero del Commercio cinese ha riferito di aver discusso l'aumento dei dazi sui veicoli passeggeri: la cilindrata nel mirino è quella con motori oltre i 2,5 litri che fanno di Mercedes Benz e Porsche i bersagli naturali.

Il ministero, nel dettaglio, ha convocato la riunione «per ascoltare opinioni e suggerimenti da parte di esperti del settore e del mondo accademico sull' aumento delle tariffe alle importazioni di auto a benzina con motori di grande cilindrata». All'incontro hanno partecipato «i rappresentanti di organizzazioni industriali, istituti di ricerca e aziende automobilistiche competenti».

