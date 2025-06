Day hospital di Neurologia, proteste  

A quasi due anni dall’inaugurazione del Day hospital di Neurologia dell’ospedale San Martino, i pazienti affetti da sclerosi multipla continuano a essere costretti a spostarsi fuori provincia per accedere a diagnosi ufficiali e piani terapeutici.

«È inaccettabile - tuona il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuele Cera - La Regione deve intervenire con urgenza per riconoscere formalmente questa struttura come Centro Sclerosi Multipla abilitato». La denuncia è stata racchiusa in un’interrogazione urgente, sottoscritta dall’intero gruppo consiliare, e rivolta alla presidente della Regione e all’assessore alla Sanità. L’iniziativa punta a fare chiarezza sul mancato inserimento della struttura cittadina nell’elenco regionale dei centri autorizzati alla gestione della sclerosi multipla. «La Sardegna – aggiunge Cera – è la regione italiana con la più alta incidenza di questa grave patologia neurodegenerativa e l’Oristanese è uno dei territori più svantaggiati sotto il profilo dell’assistenza neurologica. Non possiamo più permettere che ai pazienti venga negata l’opportunità di ricevere cure specialistiche nel proprio territorio di riferimento». Nel documento si chiedono spiegazioni sui servizi attivi, sui motivi dell’esclusione e sulle misure che la Giunta intende adottare. ( m. g. )

