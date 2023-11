Davis, Sinner ritrova Djokovic 

Malaga. Jannik Sinner è ancora in forma Atp Finals e porta all'Italia i due punti che servono per battere l'Olanda e conquistare le semifinali di Coppa Davis. Dominante nel singolare, ben sostenuto da Lorenzo Sonego nel doppio, il numero 4 al mondo si conferma il fattore chiave di una squadra azzurra comunque forte e completa, che ha tutto per rincorrere il sogno di vincere il torneo a Malaga, quasi 50 anni dopo il trionfo in Cile di Adriano Panatta e compagni. La sfida dei quarti contro gli olandesi si conclude col punteggio di 2-1: la sconfitta di misura di Matteo Arnaldi nel primo singolare contro Botic van de Zandschulp viene riequilibrata dal successo di Sinner su Tallon Griekspoor e infine l'altoatesino e il piemontese Sonego completano l'opera contro Wesley Koolhof e Griekspoor, doppisti di tutto rispetto.

Le reazioni

«Avevamo tanta pressione e siamo partiti con un po' di sfortuna, con tre match point nel primo singolare», commenta a caldo Sinner. «Nel mio singolare non mi sentivo bene in campo all'inizio, ma poi è andato tutto liscio. La posizione di Volandri non è facile», prosegue spiegando la composizione del doppio, incerta fino all'ultimo, «ma abbiamo scelto la squadra giusta, siamo completi e giocare con un amico come Sonego aiuta. La chiave è stata la mentalità, l'approccio e l'atteggiamento. Quando mi serviva energia lui mi tirava su e io facevo lo stesso. Abbiamo disputato un ottimo doppio e spero che ci prenderemo delle altre soddisfazioni». «Non giocavamo insieme da inizio anno e abbiamo ritrovato le stesse sensazioni», dichiara Sonego, «ma voglio fare i complimenti anche ad Arnaldi che ha fatto comunque una gara pazzesca. La nostra è una vittoria di squadra».

Match point sciupati

Il sanremese Arnaldi arriva davvero ad un passo dall'1-0, che poteva dare l'assist decisivo a Sinner, perdendo per 7-6, 3-6, 6-7 con Botic Van de Zandschulp, Arnaldi salva un set point e si prende il primo set al tie-breac per 7-3. Nella seconda partita subisce break e pareggio, nella terza al tie-break va sul 6-4 e sul 7-6, ma sciupa ben tre match point prima di arrendersi dopo quasi tre ore di gioco. Capitan Volandri, un po' arrabbiato per una palla corta sanguinosa del suo giocatore non manca però di elogiarlo: «Ha dato il 2000% contro un avversario favorito su questa superficie, abbiamo giocato punto a punto e non possiamo recriminare».

La doppietta

Sinner contro Griekspoor comincia a ritmo basso ma con lucidità e freddezza fa suo il primo set al tie break (7-3) per poi sciogliersi nel secondo, imponendosi per 6-3. Il trend positivo continua nel doppio. Sonego cancella la prima palla break nel suo primo turno di battuta poi nell'ottavo game gli azzurri rimontano dal 40-0 e strappano il servizio, portandosi sul 5-3. Un vantaggio che Sinner alla battuta sfrutta subito.

L'altoatesino è tranquillo e sorride spesso col compagno, ma anche con gli avversari quando viene colpito alla testa da una volee. Nel secondo set la coppia tricolore ha sempre più fiducia e fa il break nel settimo game, volando poi dal 4-3 al 6-3 decisivo per l’approdo in semifinale.

Serbia-Gran Bretagna

Nell’ultimo quarto, la Serbia parte bene. Miomir Kekmanovic, 55 Atp, batte con due tie-brak (7-2 e 8-6) sul britannico Jack Draper, 60 del mondo. A quel punto Novak Djokovic, opposto a Cameron Norrie (attuale 18 della classifica mondiale), entra e vince con un doppio 6-4 dando l’impressione di stare benissimo.

La guida

Quarti di finale. Martedì: Canada-Finlandia 1-2. Mercoledì: Rep. Ceca-Australia 1-2. Ieri: Italia-Olanda 2-1 (Arnaldi-Van De Zandschulp 7-6, 3-6, 6-7; Sinner-Griekspoor 7-6, 6-1; Sinner/Sonego- Griekspoor/Koolhof 6-3, 6-4). Serbia-Gran Bretagna 2-0 (Kezmanovic-Draper 7-6, 7-6; Djokovic-Norrie &-4, 6-4).

Semifinali . Oggi ore 16 Finlandia-Repubblica Ceca. Domani ore 12 (Italia- Serbia).

Finale . Domenica ore 16.

