Davis: sarà Italia-Olanda 

L’Italia del tennis sfiderà l’Olanda nei quarti di finale della Coppa Davis in programma a Malaga, in Spagna, tra il 21 e il 26 novembre. È l’accoppiamento uscito dal sorteggio di ieri a Londra. Gli Orange hanno vinto il proprio raggruppamento davanti alla Finlandia e, soprattutto, agli Usa e ai padroni di casa della Croazia, ma i precedenti sono più che favorevoli: 7-0 per gli Azzurri, che hanno chiuso il loro girone dietro al Canada. Il tabellone: Canada-Finlandia, Reubblica Ceca-Australia, Italia-Olanda, Serbia-Gran Bretagna.

Il capitano

«L’Olanda ha vinto il suo girone con merito», il commento a caldo di Filippo Volandri, capitano della formazione italiana, «è una squadra compatta, con un grandissimo doppio. Si adatta bene alle superfici rapide come quelle viste nei gironi di Davis. Per quel che ci riguarda, abbiamo dimostrato di avere una squadra estremamente competitiva e combattiva. Soprattutto nei momenti più difficili, i ragazzi hanno dato tutto». Per Volandri ora «arriva il difficile ma anche il più bello. A prescindere da chi ci sarà a Malaga», ha aggiunto riferendosi al recente forfait di Berrettini (per infortunio) e Sinner (il giocatore era acciaccato dopo gli Us Open) e alle polemiche per l’esclusione di Fognini, «sono certo che la squadra darà un’ulteriore dimostrazione di compattezza. Ci faremo trovare pronti e come sempre daremo il massimo, con l’obiettivo di riportare in Italia un trofeo che manca da troppo tempo». Dal 1976, con la vittoria in Cile. L’auspicio è che in questi due mesi Sinner e Berrettini recuperino.

RIPRODUZIONE RISERVATA