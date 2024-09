Davis, l’Italia è alle Finals 

Il successo del Brasile 2-1 sul Belgio (maturato già con i due singolari) porta l'Italia alle Finals 8 di Malaga per difendere la Coppa Davis vinta l'anno scorso. Oggi resta da onorare l'impegno con l'Olanda e magari blindare il primo posto, ma il più é fatto: il pass è già staccato. I precedenti dovrebbero lasciare tranquillo il capitano Filippo Volandri, almeno sotto l'aspetto scaramantico. Dopo aver battuto Brasile e Belgio (entrambi per 2-1) nel girone A delle Davis Cup Finals di Bologna, gli azzurri se la vedranno con Van de Zandschulp e compagni. A tifare per i compagni sulle tribune dell'Unipol Arena è atteso anche Jannik Sinner. Azzurri e oranje si incontreranno per la decima volta: finora i primi hanno vinto otto delle nove sfide e l'unico ko risale addirittura al 1923. Il miglior piazzamento dell'Olanda in Coppa Davis è la semifinale del 2001.

Contro Brasile e Belgio Volandri ha variato schema, alternando come numero 1 Matteo Arnaldi (vittoria sofferta con Monteiro e brivido per una leggera distorsione alla caviglia) e Flavio Cobolli (sconfitta al terzo set con Bergs), sempre però confidando sulla solidità e l'esperienza di Matteo Berrettini. Il capitano olandese, Paul Haarhuis, ha invece sempre scelto Tallon Griekspoor (28 anni, 39 Atp) e Botic Van de Zandschulp (28 anni, 68) per i due singolari e l'ex numero 1 (ma attuale 16) Wesley Koolhof - in coppia con lo stesso Van de Zandschulp - per il doppio. La sfida verrà aperta dai numeri 2 Berrettini e Van de Zandschulp (2-0 i precedenti a favore del romano), a seguire si dovrebbero affrontare Griekspoor e Arnaldi (o Cobolli, se il sanremese non fosse al 100%, ma c'è ottimismo). Ancora una volta potrebbe essere il doppio a decidere.

RIPRODUZIONE RISERVATA