Davis, l’Italia con i campioni  

Il Canada campione in carica, oltre alla Svezia e al Cile, saranno le avversarie dell'Italia nella Davis Cup Finals 2023, in programma all'Unipol Arena di Bologna dal 12 al 17 settembre prossimi. Il sorteggio della fase a gironi si è svolto a Malaga, sede della fase finale dell'evento, dal 21 al 26 novembre, che prevede incontri a eliminazione diretta per i quarti e le semifinali. Le sfide dei quattro gruppi - tutte in calendario dal 12 al 17 settembre - saranno ospitate da quattro diverse città. Oltre a Bologna, sede degli incontri del gruppo A, le altre sono la britannica Manchester (gruppo B, composto da Australia, Gran Bretagna, Francia e Svizzera), la spagnola Valencia (gruppo C, con Spagna, Serbia, Repubblica Ceca e Corea del Sud) e una città croata da definire (gruppo D, con Croazia, Olanda, Stati Uniti e Finlandia). Al termine delle sfide di metà settembre le prime due squadre di ogni girone si qualificheranno per la fase ad eliminazione diretta: il relativo tabellone viene compilato abbinando per sorteggio nei quarti di finale la vincitrice di ciascun girone con una seconda classificata degli altri gironi.

