Davis, Italia-Argentina giovedì 21 novembre 

Sale la febbre per la Coppa Davis. L'International Tennis Federation ha diramato il calendario della fase finale in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre. Parte quindi la caccia all'Italia, detentrice del trofeo. Gli azzurri scenderanno in campo giovedì 21 novembre contro l'Argentina con la speranza di ripercorrere il cammino dello scorso anno che ha portato alla vittoria finale. La prima giornata di Davis vedrà in campo i padroni di casa della Spagna contro l'Olanda martedì 19 novembre: tra i convocati c'è anche Rafa Nadal. Alcaraz, suo compagno di doppio ai Giochi di Parigi, spera che «non sia l'ultimo ballo» del maiorchino. Il 38enne, 22 volte vincitore di uno Slam, è attualmente infortunato e non gioca proprio da Parigi. Mercoledì 20 toccherà alla Germania contro Canada; mentre giovedì 21 agli Usa contro l'Australia. La prima semifinale si terrà il 22 novembre. Il 23 andrà in scena la semifinale che potrebbe vedere impegnata l'Italia. Domenica 24 la finale. Sugli stessi campi a Malaga si sfideranno le donne per la Billie Jean King Cup dal 13 al 20 novembre. Inizia una settimana prima con le ultime due giornate - una semifinale e la finale - che si sovrapporranno alla Davis. L'Italia di Jasmine Paolini scenderà in campo il 16 novembre contro la vincente tra Romania e Giappone.

In campo

Da Tokyo arrivano notizie contrastanti. Si ferma al primo turno la corsa di Luciano Darderi al torneo Atp nipponico. L'azzurro, n.41, è stato battuto per 6-4 6-4 dall'argentino Mariano Navone, n.40. Vince e supera il turno, invece, Matteo Berrettini: il n.45 Atp ha battuto per 6-3 6-4 l'olandese Botic van de Zandschulp, n.67 mondiale.

