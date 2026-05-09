Davis furioso contro Dossena: insulti razzisti 

Un episodio spiacevole con l’ombra del razzismo, tra accuse pesanti e prese di posizione, destinato a lasciare strascichi. Succede tutto nei minuti di recupero. L’attaccante dell’Udinese Davis, visibilmente nervoso, rincorre l’arbitro Dionisi afferrandolo per un braccio per richiamare la sua attenzione. L’arbitro inizialmente lo ammonisce ma successivamente revoca il giallo perché l’attaccante inglese lamenta presunti insulti razzisti. A gioco fermo nasce una lunga discussione, molto accesa, tra Davis e Dossena che coinvolge anche altri giocatori. Il gioco poi riprende ma la questione non finisce lì. A fine partita Davis è una furia, si fa tutto il campo andando incontro a Dossena, individuandolo come principale interlocutore della vicenda. Ne nasce un altro parapiglia, con Davis che viene poi accompagnato negli spogliatoi. E non finisce qui. Perché dentro gli spogliatoi, proprio davanti all’ufficio della Procura all’interno della Domus, Davis avrebbe lanciato una bottiglietta d’acqua di plastica vuota in testa a Dossena.

La nota dell’Udinese

Pisacane e Caprile prendono fin da subito le difese di Dossena in sala stampa, escludendo il giocatore del Cagliari. Ma in serata arriva un duro comunicato dell’Udinese su quanto sarebbe accaduto. «L’Udinese Calcio», si legge, «esprime massima solidarietà e pieno supporto a Keinan Davis oggetto di vergognosi insulti razzisti da parte di un calciatore della squadra avversaria. Il Club ribadisce la ferma condanna di simili atti deplorevoli che danneggiano gravemente l’immagine e i valori dello sport che amiamo. L’Udinese Calcio tutelerà Keinan in tutte le sedi ed auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva».

Il post di Davis

L’Udinese non cita direttamente Dossena. A farlo è lo stesso Davis, nel suo profilo Instagram. L’attaccante inglese ha, infatti, pubblicato una storia con una foto di Dossena con la maglia del Cagliari, accusandolo di averlo insultato in modo razzista, chiedendo alla Lega di intervenire. Pure Zaniolo si è esposto senza, però, citare Dossena. Mentre Zemura e Kristensen si sono limitati a ricondividere la storia di Davis.

La risposta

Non è tardata ad arrivare la risposta del Cagliari, con una nota sul proprio sito volta a tutelare la propria immagine: «Il Cagliari Calcio apprende con sorpresa e profondo disappunto il comunicato diffuso dall’Udinese Calcio. Il Club ribadisce con assoluta fermezza che i propri valori, la propria storia e la propria cultura sportiva non lasciano spazio ad alcuna forma di discriminazione, razzismo o violenza, sia essa verbale o fisica. Ogni comportamento contrario al rispetto della persona e ai principi dello sport merita sempre la più netta condanna». La società ribadisce quanto dichiarato da Pisacane e Caprile: «Quanto accaduto in campo è stato chiarito a fine gara nel pieno rispetto della verità dei fatti non avendo il presunto episodio trovato alcun riscontro obiettivo».

Accusa pesante

In tarda serata, Dossena, dopo il comunicato del Cagliari, posta una storia su Instagram in risposta a Davis, prendendo le distanze: «Essere accusato di razzismo mi rattrista e ferisce», dichiara, «è un'accusa molto pesante. Mai mi passerebbe per la testa di rivolgermi ad un'altra persona, un collega con un insulto di quel tipo. È la prima volta che mi capita una situazione del genere nella quale mi devo difendere da un'accusa infamante. Un comportamento del genere è quanto di più lontano dalla mia cultura ed educazione».

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