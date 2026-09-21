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Tennis.
22 settembre 2026 alle 00:29

Davis Cup Finals, oggi l’Italia conosce le rivali  

Alle 12 sorteggio a Bologna Rischio Canada nei quarti 

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È il giorno del sorteggio. Primo atto ufficiale per le Davis Cup Finals in programma dal 24 al 29 novembre al BolognaFiere Arena. Oggi, alle 12, sorteggio del tabellone finale (dai quarti) a Palazzo Pepoli, sempre a Bologna. Con il padrone di casa, il presidente della Fitp Angelo Binaghi, ci sartanno il presidente di World Tennis, David Haggerty, e il direttore del torneo, Feliciano Lopez. L'Italia ha conosciuto nei match del fine settimana i nomi delle sette avversarie qualificate. Le quattro teste di serie saranno, con gli azzurri vincitori delle ultime tre edizioni, la Spagna, la Germania e la Repubblica Ceca. Nella seconda urna verranno invece inserite la Gran Bretagna, l’Austria, la Corea del Sud e il Canada.

Qualifiers
La Spagna è stata l'unica squadra a vincere in trasferta, 4-0 in Cile. A Santiago, sono arrivati i successi di Daniel Merida, Rafael Jodar e Martin Landaluce in singolare e di Pedro Martinez e Jaume Munar in doppio. Vittoria per 3-1 della Germania sulla Croazia, grazie ai due singolari vinti da Alexander Zverev e al doppio di Kevin Krawietz e Tim Puetz, mentre Daniel Altmaier ha perso il suo match contro Dino Prizmic. Il match più emozionante di questo turno è andato in scena alla O2 Arena di Praga, con i padroni di casa che l'hanno spuntata 3-2 sugli Stati Uniti.Ospiti “traditi” da Ben Shelton, fresco finalista degli Us Open, a sconfitto nei due singolari da Jiri Lehecka e Jakub Mensik. Mensik aveva perso in apertura di sfida contro Learner Tien, che si è ripresentato nel match decisivo contro Lehecka, che ha controllato bene la tensione davanti al proprio pubblico, imponendosi per 6-3, 7-5. La Gran Bretagna ha regolato 4-0 a Londra l'Ecuardor. Toby Samuel, Arthur Fery e Harry Wendelken in singolare e l'esperto doppio Henry Patten/Neal Skupski hanno strappato il pass per Bologna, dove ci sarà anche l'Austria. A Vienna ha avuto la meglio per 3-1 sul Belgio con Jurij Rodionov (due successi) e Lukas Neumayer (sconfitto da Zizou Bergs) in singolare e Lucas Miedler e Neil Oberleitner in doppio. Vittoria con lo stesso risultato per la Corea del Sud che elimina l'India a Seul grazie ai singolari di Soonwoo Kwon (due) e Hyeon Chung, mentre Jisung Nam e Uisung Park hanno perso il doppio contro N Sriram Balaji e Dhakshineswar Suresh. A Bologna non ci sarà la Francia, sconfitta 3-1 a Quebec City dal Canada. Vittorie canadesi in singolare con Liam Draxl e Felix Auger-Aliassime (due), ai francesi il doppio.

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