Davis Cup, ecco le Finals: Bologna spinge gli azzurri 

BOLOGNA. È conto alla rovescia a Bologna per il ritorno, secondo anno consecutivo, della Coppa Davis. Dal 24 al 29 novembre il nuovo padiglione fieristico della BolognaFiere Arena ospiterà le Final 8 del torneo, con le otto migliori nazionali a contendersi l'insalatiera d'argento. Per l'Italia, a caccia del quarto titolo di fila, il capitano Filippo Volandri ha convocato Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori: l'esordio degli azzurri sarà il 25 novembre, contro la Corea del Sud, mentre per le altre squadre avversarie scenderanno in campo punte del calibro di Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Félix Auger-Aliassime. «La Davis a Bologna è un appuntamento nato anni fa, consacrato in questi anni. C'è il piacere di rimanere, anche se il mondo è grande e non so per quanto riusciremo a difendere Bologna, ma lo faremo. Con il fascino dei risultati ottenuti», ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi, alla presentazione nella sede della Regione Emilia-Romagna. «Qui ci giochiamo per l'ennesima volta la partita della supremazia internazionale».

Il programma

Quarti di finale . Martedì 24 novembre: Repubblica Ceca- Canada (ore 16). Mercoledì 25: Italia-Corea del Sud (16). Gio- vedì 26: Gran Bretagna-Germa- nia (10) e Austria-Spagna (17). Semifinali . Venerdì 27 ore 16 e sabato 28 ore 12. Finale : domenica 29 ore 15.

Vienna: Berrettini ok

Lunedì Sascha Zverev toglierà a Jannik Sinner il trono mondiale: il verdetto è arrivato dopo la vittoria del tedesco negli ottavi all’Atp 500 di Vienna (6-4, 7-5 l'olandese Tallon Griekspoor). Sarà il 30° numero uno da quando è stata introdotta la classifica nel 1973. Male gli italiani: Luciano Darderi travolto (doppio 6-1) da Tommy Paul, Lorenzo Musetti battuto in tre set (6-4, 5-7, 6-4) da Arthur Fery. Fuori anche Flavio Cobolli che si è ritirato sul 2-5, ma in questo caso l’avversario era Matteo Berrettini che sfiderà Alex De Minaur nei quarti.

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