Davis, ancora Italia-Spagna 

BOLOGNA. Mancheranno le due stelle più luminose, ma è sempre una questione tra Italia e Spagna. Anche in Coppa Davis. Non ci saranno Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, ma nella sfida decisiva di oggi alle 15 a Bologna saranno protagoniste le stesse bandiere che si sono sfidate nelle finali degli ultimi tre Slam e delle Atp Finals. Stesse bandiere, ma protagonisti diversi. Da una parte ci sono gli azzurri che sognano il tris consecutivo, volati direttamente alla partita decisiva del torneo grazie alla performance di Flavio Cobolli, che ieri nel secondo match della semifinale contro il Belgio, lottando «col sangue alla bocca», ha battuto il n. 43 al mondo, Zizou Bergs, spedendo a casa il team di Steve Darcis.

Gli avversari

Dall'altra, reduci da una semifinale altrettanto combattuta contro la Germania, ci saranno gli spagnoli. Una sorpresa, in parte, dato che tra i tedeschi c'era il giocatore sulla carta più forte della Coppa Davis, il terzo al mondo per ranking, Alexander Zverev (che ha battuto Munar 7-6, 7-6, dopo il successo di Carreno Busta su Struff 6-4, 7-6). Ma la squadra del capitano David Ferrer è riuscita a sconfiggere gli avversari in tre match, passando per il doppio di Granollers e Martinez, che hanno battuto la coppia Krawietz e Puetz in tre set (6-2, 3-6, 6-3).

Sfida per l’insalatiera

Crescono attesa e entusiasmo intorno al padiglione 37 di BolognaFiere. Con un pubblico di tifosi che nei giorni si è fatto sempre più numeroso, ad attendere la squadra guidata da Filippo Volandri. Senza troppe difficoltà, ci sarà una Super Tennis Arena col tutto esaurito. All'appuntamento, gli appassionati risponderanno al richiamo degli azzurri che, anche dopo le defezioni di Sinner e Musetti, sembrano avere le carte in regola per realizzare il loro sogno: sollevare, per il terzo anno consecutivo, l'Insalatiera d'argento. Un'impresa, questa, che non riesce a nessuno dal 1972, quando gli Usa di Stan Smith ne vinsero addirittura cinque in fila.

Oggi, a indossare le maglie della Nazionale, saranno i ragazzi di una squadra che Volandri non ha mai esitato a definire «unita e forte», anche se al momento, come ha ribadito dopo il successo con il Belgio, «è difficile per tutti», anche perché «nelle finali i ranking non contano davvero, specialmente in Coppa Davis». Nonostante tutto, dalla loro parte, c'è l'energia di Cobolli che, commentando ieri la vittoria contro Bergs, ha ammesso di essere stato «cosciente di poter perdere», ma che proprio a quel punto ha cercato «di essere coraggioso e il più freddo possibile». Assieme al giocatore romano, 22 Atp, c'è l'amico dai tempi «del circolo romano Aniene», Matteo Berrettini di sei anni più grande, ma che a prescindere dall'età per Cobolli rimane «un fratello». Una squadra di amici, prima di tutto, che ieri sera durante la semifinale è stata seguita su Rai 1 da 2,5 milioni di persone.

RIPRODUZIONE RISERVATA