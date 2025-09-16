Davis, a Bologna c’è il sorteggio BJK, azzurre ok 

Si accendono le luci della Coppa Davis. Oggi, alle 12, in Piazza Maggiore, a Bologna, è in programma la conferenza stampa di presentazione della Final 8, in programma nella città felsinea dal 18 al 23 novembre. Saranno presenti il presidente della FITP Angelo Binaghi, il ministro per lo Sport Andrea Abodi e il direttore delle Finals Feliciano Lopez. Nell'occasione, verrà sorteggiato il tabellone della manifestazione, che vedrà l'Italia, vincitrice delle ultime due edizioni, esordire mercoledì 19 novembre alle 16, mentre la finale è in programma domenica 23, alle 15. Gli azzurri sono testa di serie numero 1, seguiti da Germania, Francia e da una (a sorteggio) tra Argentina e Repubblica Ceca: nel primo turno sfideranno una tra la perdente del sorteggio, Spagna, Belgio e Austria. I match verranno trasmessi in diretta e in chiaro da SuperTennis.

Azzurre col brivido

Inizio thriller per l'Italia nella Billie Jean King Cup Finals. Le azzurre hanno battuto 2-0 la Cina e venerdì sfideranno in semifinale la vincente tra Spagna e Ucraina. Ma i due singolari azzurri contro le asiatiche non sono stati certamente facili: Elisabetta Cocciaretto l'ha spuntata 4-6, 7-5, 7-5 su Yue Yuan dopo essere stata sotto 4-1 nel secondo set e 4-0 nel terzo (a due punti dal match sul 5-4), con l'avversaria che ha servito entrambe le volte per il match. Vittoria per 4-6, 7-6(4), 6-4 per Jasmine Paolini contro Xinyu Wang, con la cinese avanti 5-3 nel secondo parziale.



RIPRODUZIONE RISERVATA