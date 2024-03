Davigo condannato anche in Appello 

Brescia. Alla lettura della sentenza è impallidito: ha sempre detto di «aver agito in buona fede, senz'altro scopo se non quello di ripristinare la legalità». Piercamillo Davigo, ex pm di Mani pulite ed ex consigliere del Csm, è stato condannato anche in secondo grado a un anno e 3 mesi di reclusione, con pena sospesa e non menzione, per la vicenda dei verbali di Piero Amara su un’inesistente Loggia Ungheria.

A confermare la sentenza decisa dal Tribunale il 20 giugno scorso per aver rivelato il segreto d'ufficio, facendo circolare quelle carte scottanti o il loro contenuto a Palazzo dei Marescialli ai danni anche del suo ex collega Sebastiano Ardita, è stata la Corte d'appello di Brescia. Il collegio, su richiesta del pg Enrico Ceravone, ha anche condannato il magistrato, ora in pensione, al pagamento di ulteriori spese processuali che si aggiungono al versamento di ventimila euro già stabilito ad Ardita, ora parte civile.

Davigo ha lasciato l'aula senza fare dichiarazioni. Dall'avvocato Davide Steccanella, che lo difende con Francesco Borasi, un breve commento: «Rimango convinto della sua assoluta innocenza e andrò in Cassazione». Il legale di Ardita, Fabio Repici, ha detto: «Non c'è da sorprendersi. L'imputato aveva confessato di aver commesso i reati per cui oggi è stata confermata la condanna» e «il fine era screditare» il suo assistito.

