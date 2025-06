«Davide Unida non usò l’accetta» 

È proseguito, ieri a Sassari in Assise, il processo per l’omicidio di Davide Unida. Sotto accusa c’è il lurese Fabio Malu. Un teste, un carabiniere, ha dichiarato che, durante la colluttazione conclusa con il ferimento mortale di Unida, la vittima non cercò mai di colpire Malu utilizzando un’accetta. Ricostruzione condivisa dalla parte civile, Sergio Milia, e contestata dal difensore di Malu, Giampaolo Murrighile. È stata esaminata la spranga usata per colpire la vittima. I fatti avvenuti a Luras nel 2023 saranno ricostruiti martedì prossimo dai Carabinieri del Ris.

