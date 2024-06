Davide Piras a Terralba col suo nuovo romanzo 

Davide Piras porta il suo nuovo romanzo “La chimica dei sentimenti”, pubblicato da Catartica Edizioni, all’attenzione dei suoi concittadini: lo scrittore presenterà il libro a Terralba, paese in cui vive e lavora, ed è anche luogo di ispirazione per le sue opere, questa sera alle 19 al Teatro comunale. Al suo fianco ci sarà Andrea Pau.

L’evento è realizzato dal Festival Entula in collaborazione con il Comune di Terralba, la casa editrice Catartica e la libreria Dorian Gray di Terralba.

Il romanzo affronta, con un protagonista insolito e originale, il modo in cui ci si rapporta alla morte e alla vita. Glauco Buonapace è il titolare di un’agenzia funebre, «scansato, temuto e additato come un reietto». Il pregiudizio che accompagna la sua famiglia di interramortus lo ha reso impermeabile ai sentimenti. «Il silenzio dei morti gli piaceva più delle attenzioni dei vivi», dice di lui l’autore. Chimico mancato, Glauco usa paragonare le persone agli elementi della tavola periodica, una trincea che gli permette di stare al riparo da coinvolgimenti emotivi, finché non incontra Roberta.

