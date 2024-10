Davide Nicola e il Torino, nemici mai 

Un gol è per sempre, quello segnato l’11 giugno del 2006 al Mantova con la maglia del Torino da Davide Nicola, nato a un’ora scarsa d’auto dallo stadio Delle Alpi e cuore Toro, è addirittura leggenda. Valse il ritorno in Serie A dopo il fallimento, a coronamento dell’unica stagione - il paradosso - giocata con la squadra che tifava da bambino. È durata una sola stagione, anzi mezza, pure quella sulla panchina granata, quindici anni dopo. Ma che stagione, chiusa con una salvezza clamorosa, una delle sue. Anche per questo la prossima partita, domenica alla Domus, non sarà come le altre per l’attuale allenatore del Cagliari. La vivrà con un particolare trasporto, per quanto non lo ammetterà mai. Stavolta poi ci arriva dopo aver fermato i rivali storici della Juventus sul proprio campo e ha bisogno di battere il Torino (gli è successo solo lo scorso campionato, all’undicesimo tentativo) per dare continuità agli ultimi risultati e conquistare i primi tre punti in casa.

In trionfo

Da brividi davvero quella sera al Delle Alpi nel ritorno della finale dei playoff di Serie B dopo il ko (2-4) a Mantova nella gara d’andata, catalogata d’ufficio tra le partite più emozionanti della storia recente del club granata (con quattordici giocatori ammoniti e uno espulso!). Dopo il vantaggio di Rosina, il raddoppio al 90’ di Muzzi, proprio lui, portò il match ai supplementari nei quali arrivò la rete decisiva di Nicola, appunto, che rese inutile quella successiva del mantovano Poggi. Un delirio al fischio finale, a 33 anni l’allora difensore coronò il sogno di una vita e fu portato in trionfo dalla sua gente nel giorno che segnò una svolta per il nuovo Torino di Urbano Cairo, la consacrazione della rinascita dopo il fallimento. Nicola arrivava dal Siena, la stagione successiva si trasferì allo Spezia, l’anno seguente a Ravenna per poi chiudere a Lumezzane una carriera da calciatore vissuta per lo più al Genoa, ma col cuore a Torino.

Il destino

E a Torino ha avuto la possibilità di tornarci da allenatore e di vivere un’altra avventura entusiasmante a dir poco, stavolta in Serie A. Ha raccolto il testimone da Marco Giampaolo nella giornata di chiusura del girone d’andata con i granata terzultimi con appena 13 punti. Il primo successo proprio contro il Cagliari di Di Francesco (in campo quel giorno Zappa, Marin e Pavoletti, in panchina, invece, Deiola) grazie a un gol di Bremer, oggi alla Juventus. Fu una cavalcata incredibile, con 24 punti in 20 gare e un entusiasmo contagioso tra i tifosi dopo aver visto l’inferno in faccia. Nicola non fu comunque confermato (Cairo scelse di puntare su Juric) e dovette aspettare sino a febbraio per rimettersi in pista, con la Salernitana, e centrare così l’ennesima impresa. Nel frattempo Juric ha finito il suo corso a Torino, ma lui è ripartito da Cagliari e domenica sfiderà i granata di Vanoli, altro papabile per la panchina rossoblù la scorsa estate. Il cuore batterà sempre forte per il Toro, soprattutto battendolo.

