Davide Mura: «Sogno un futuro nel mondo della musica» 

Sta avendo un successo inaspettato il primo brano musicale da solista del cantautore di Musei Davide Mura. La canzone, dal titolo "Niente accade per caso “ è sulla piattaforma digitale Youtube. Mura è presidente dell'associazione musicale Abacada, che gestisce la sala musicale di piazza Nenni a Musei, non nasconde la sua soddisfazione: «Sono molto contento di aver inciso un brano da solista – dichiara – questo dopo aver fatto parte per anni del gruppo “Sospiri Duo”. Davide ha iniziato a praticare la musica all'età di 4 anni: «Per ora la musica è un hobby, una valvola di sfogo – conclude - ma il mio obiettivo è che un giorno diventi un lavoro». (p. cab)

RIPRODUZIONE RISERVATA