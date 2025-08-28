“Davide Gratziu Exhibition” da stasera alla Social Gallery di Quartu 

Questa sera, alle 18, viene inaugurata allolo spazio espositivo The Social Gallery di via Eligio Porcu a Quartu Sant’Elena, la seconda parte del progetto V-Art Quartu Exposition con la mostra “Davide Gratziu Exhibition”, a cura del direttore della galleria Giovanni Coda.

Scrive il curatore: «Si racconta che i Tarocchi nacquero come semplici carte da gioco, ma presto rivelarono un segreto. In quelle figure colorate si celava un cammino: il Matto che parte senza meta, l’Imperatrice che genera, la Morte che trasforma. Non erano soltanto immagini, ma specchi dell’anima, frammenti di un viaggio che ciascuno di noi compie in silenzio. Così le carte divennero bussola e oracolo, ponte tra il visibile e l’invisibile. Da qui prende forma la nuova esperienza espositiva di Davide Gratziu, che approda, dopo un lungo percorso, a una delle frasi più iconiche di Jodorowsky: “Chiudete gli occhi e ricominciate».

