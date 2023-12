Davide Gratziu espone a Quartu  alla Social Gallery 

Alla base del suo lavoro, Davide Gratziu, illustratore che ha affinato varie tecniche artistiche dalle tradizionali come acquerello e pastelli, a quelle digitali, mette la matita. Poi l’acquerello si muove elegantemente in punta di pennello, creando macchie d'acqua sui volti, sulle piante e nello sfondo. I contrasti vengono enfatizzati dalle chine, mentre il bianco degli occhi conferisce la saturazione definitiva. Fino al 5 gennaio “Anima vegetativa” è ospite a Quartu sant’Elena di The Social Gallery (via Eligio Porcu, 43).

Il nuovo appuntamento con l’illustrazione e la pittura nello spazio espositivo quartese, diretto da Giovanni Coda, parte dalle origini, dalla vita che germoglia per gli esseri umani e tutti gli esseri viventi.

«Sebbene nasciamo in modo simile - si legge nella presentazione -, la nostra crescita ci rende unici, ma talvolta questo ci allontana, creando distacco e differenze. La diversità, pur conferendoci unicità, può anche generare sofferenza, portandoci a percepire un distacco che potrebbe essere più immaginario che reale. La sofferenza causata dal distacco e dalla diversità può essere trasformata in speranza, trovando il senso più profondo attraverso la connessione con la fonte di vita originaria: la Madre Terra». (gr. pi.)

