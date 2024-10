«Davide è forte e noi speriamo» 

Riprenderanno oggi le ricerche di Davide Manca, il 41enne cagliaritano disperso a Monte Arcosu durante l’alluvione. «Era alla guida dell’ultimo fuoristrada – raccontano i compagni di escursione – non è riuscito a guadare il fiume in piena». Ore di angoscia per gli amici del capoluogo che condividevano con lui la passione per la vela: «Fisicamente è molto forte, speriamo che tutto vada per il meglio». Intanto nei territori colpiti dal maltempo si fa la conta dei danni. «I nostri campi sono distrutti», dicono gli agricoltori di Villasor. Numerosi Comuni deliberano lo stato di calamità naturale.

