David vicino alla Juventus 

Il rebus dei prestiti è l’argomento del giorno alla Juventus. Il Porto non farà sconti sui 30 milioni necessari per il riscatto di Conçeicao. Sembra invece più facile arrivare a un accordo, in questo caso di rinnovo del prestito, con il Psg per Kolo Muani. Ma tra i bianconeri tiene banco anche il caso Weah aperto dal suo agente Badou Sambague: la Juve ha trovato l’accordo col Nottingham Forest per la cessione del calciatore Usa e di Mbangula sulla base di 25 milioni di euro più bonus, ma lo statunitense rifiuta il trasferimento e l’agente dice che «vedere gente comportarsi così per soldi ed egoismo mi ha deluso molto. Ma finché non sarò qui, nessuno spingerà uno dei miei giocatori ad andare giocare a destra o a sinistra come una marionetta». La Juve ha anche l’accordo con David, bomber canadese, ma resta il problema della commissione per procuratori e mediatori.

Il Napoli continua a lavorare su più fronti. Rimane ampia la distanza con il Liverpool per Nunez mentre è più caldo l’altro obiettivo, Lucca dell’Udinese, sulla base di 35 milioni più 5 di bonus. Intanto è stato trovato un accordo di massima per Noa Lang del Psv Eindhoven e con Juanlu Sanchez del Siviglia. Il Como ha il sì di Morata ma non ancora quello di Thiaw, mentre in riva al lago arriva Jesus Rodriguez dal Betis (che prenderà Emerson Royal dal Milan), un classe 2005 che nell’ultima Liga ha collezionato 21 presenze e 2 gol. Goldaniga e Fadera vanno verso il Pisa, che ha annunciato i difensori Mbambi dal Gent e Lusardi dal Frosinone.

La Roma cerca rinforzi in Francia. Ci sono contatti col campione del mondo argentino Tagliafico, che lascerà il Lione e piace a Gasperini perché può fare il terzino sinistro e il centrale. Il Verona ha chiesto Kumbulla. Il futuro di Angelino è un rebus come l’eventuale sostituto, De Cuyper del Bruges. In entrata per i giallorossi circola anche il nome di Kostic, appena tornato alla Juve dopo l’annata nel Fenerbahce. L’Udinese cerca un portiere e si è informata su Rossi, argentino del Flamengo, mentre fra i pali del Sassuolo potrebbe arrivare Klinsmann dal Cesena. Ngonge, Colpani e Pessina sono gli obiettivi del Genoa, mentre la Fiorentina attende le mosse di Kean. La Lazio non può operare sul mercato ma è riuscita a esercitare il controriscatto per far tornare Floriani Mussolini dalla Juve Stabia, e Sarri resta allenatore. L’Atalanta ha preso Sulemana dal Southampton. Ruggeri andrà all’Atletico Madrid per 20 milioni.

