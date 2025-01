David Lynch che sapeva creare i nostri incubi più affascinanti  

Diceva David Lynch: «I miei film sono composti della materia di cui sono fatti gli incubi. Io ho paura di molte cose, ma soprattutto delle bocche e dei denti degli uomini». Come dargli torto: “The Elephant Man”, “Velluto blu”, “Mulholland Drive”, “Cuore selvaggio” sono i nostri incubi più affascinanti, primordiali, sensuali. Su tutti, “Twin Peaks”, la serie che, nel 2017, dopo più di 25 anni dalla messa in onda della prima stagione, viene proiettata al Museum of Modern Art di New York perché il lavoro di David Lynch viene considerato una «totale e libera espressione del suo genio».

L’annuncio

Se n’è andato ieri sera, ora italiana, l’indiscusso maestro americano del cinema. «È con profondo rammarico che noi, la sua famiglia, annunciamo la scomparsa dell’uomo e dell’artista. C’è un grande vuoto nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come avrebbe detto lui, guarda la ciambella e non il buco. È una bella giornata con un sole splendente e cielo blu dappertutto». Aveva 78 anni. Fumatore incallito, aveva annunciato l'anno scorso di soffrire di una grave forma di enfisema: «Non potrò più uscire di casa e dirigere nuovi film», aveva raccontato. «Il fumo è come una bella donna, l’ami ma ti rendi conto che non è quella giusta per te. La lasci. Poi cominci a vaghegggiarla, ti rendi conto che la sua giornata è triste senza di lei. E pian piano dimentichi guai e tormenti, incominci a scriverle, a pregarla di tornare con te. L’amore fa male, ma la mancanza d’amore ancora di più». Oggi lo piangono le sue 4 mogli – Peggy Lentz, Mary Fisk, Mary Sweeney, Emily Stofle, e i suoi 4 figli.

Opere

I suoi lavori sono nella storia. L’esordio è nel 1977. “Eraserhead - La mente che cancella” ad oggi è considerato un capolavoro del cinema mondiale, nonché fonte d’ispirazione per altri registi: Stanley Kubrick dichiarò che “Eraserhead” era il suo film preferito e, durante le riprese di “Shining”, lo mostrò più volte al cast come esempio. “The Elephant Man” è del 1980 storia di Joseph Merrick, uomo affetto da terribili deformità congenite, vissuto in età vittoriana. La pellicola riceve 8 candidature al Premio Oscar, incluse miglior regia e migliore sceneggiatura, rivelandosi un grandissimo successo di critica e di pubblico, lanciando Lynch nell'olimpo dei giovani registi più promettenti del nuovo decennio. Come non citare, poi, “Velluto blu”, con Isabella Rossellini nel ruolo di una tormentata cantante di club e Dennis Hopper nei panni di un gangster crudele e sociopatico. E poi “Dune”, “Fuoco cammina con me”, “Strade perdute”, “Una storia vera”, “Inland Empire - L'impero della mente”, l’ultimo, del 2006.

In una delle ultime interviste spiegò: «L’opera d’arte deve bastare a se stessa. Quello che voglio dire è che sono stati scritti tantissimi capolavori della letteratura, gli autori sono ormai morti e sepolti e non puoi tirarli fuori dalla fossa. Hai il libro però, e un libro può farti sognare e riflettere». Così il suo cinema. Visionario, raffinatissimo, poetico, sensuale, violento, rosso, arrabbiato, maestoso, pittorico. Addio David Lynch, per sempre.

RIPRODUZIONE RISERVATA