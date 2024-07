David e Victoria Beckham, ci vediamo a cena da Nobu 

I tavoli del Matsuhisa apparecchiati lungo l’iconico pontile del Cala di Volpe e sul giardino in riva al mare del celebre hotel della Costa Smeralda sono solo alcune delle novità del ristorante di Nobuyuki “Nobu” Matsuhisa.

I nuovi spazi del Matsuhisa at Cala di Volpe, curati dagli architetti Moinard & Bétaille, autori del recentissimo restyling della struttura e della terza novità della stagione 2024 di Matsuhisa, il rinnovamento completo degli interni del Matsuhisa Lounge, punto di ritrovo per l’after-dinner con dj set e cocktail d’autore, rappresentano una finestra sulla baia di Cala di Volpe che la dice lunga sugli orizzonti lontani in chiave zen di Nobu. Il famoso chef giapponese, tra i più influenti al mondo, pioniere della cucina nippo-peruviana, collabora da anni con l’Hotel Cala di Volpe, dove nel 2019 ha aperto il suo ristorante serale, anticipato l’anno prima con un progetto pop-up. E a 75 anni non smette di entusiasmarsi. «Il Cala di Volpe è un luogo straordinario che mi consente di lavorare al meglio. Panorama fantastico, gente straordinaria, ottimi ingredienti locali: non si può chiedere di meglio», dice Nobu, che anche quest’estate al Cala di Volpe ha ricevuto (e continua a ricevere) le visite di numerosi clienti vip, e tra questi David Beckham, in Gallura in vacanza con la moglie Victoria e passato a trovarlo proprio nei giorni scorsi.

Lo stile

Passato alla storia dell’arte culinaria per aver elaborato il “Nobu Style” e aver introdotto un nuovo concetto di cucina giapponese, influenzato dalle frequentazioni culturali maturate in giro per il mondo, dal Perù all'Argentina, dall'Alaska a Los Angeles, Matsuhisa è oggi a capo di un impero nel settore gastronomico. Ma la sua cucina affonda le radici nell'arte del sushi. E, come tale, continua ad avere successo. Anche tra i comuni mortali, e anche in Italia, dov’è di casa a Milano, ha appena inaugurato un ristorante in Versilia, all'interno dell’Alpemare beach club, lo stabilimento balneare di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi, e aprirà un albergo a Roma, il primo, il prossimo anno in Via Veneto.

La semplicità

«Credo che uno dei punti di forza del sushi sia il fatto che abbia poche calorie, quindi è un piatto molto sano, ma un’altra virtù è la sua semplicità», spiega lo chef. «Al riguardo, devo dire che preferisco cibi semplici, non amo particolarmente le ricette che prevedono 10 o 15 ingredienti: non è il mio stile. Per esempio, il black cod, che è uno dei miei piatti più celebri, è una ricetta semplice, e credo che questo sia uno dei motivi per cui è tanto rinomata». Di sicuro è una delizia per il palato, e solo chi l’ha provato può capire.

Il piatto icona di Nobu, carbonaro d'Alaska o merluzzo nero glassato al miso, è servito in tutti i suoi ristoranti, a partire dal locale di TriBeCa, New York, fondato 30 anni fa insieme a Robert De Niro e da cui tutto è partito. Ma il Black Cod è immancabile anche al Matsuhisa at Cala di Volpe: accompagnato dall’insalata di spinaci con dry miso e tartufo nero è la morte sua!

RIPRODUZIONE RISERVATA