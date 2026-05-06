David di Donatello, i vincitori (e Checco Zalone dà forfait) 

Per record di candidature “Le città di pianura” dell’outsider Francesco Sossai e “La grazia” della certezza Paolo Sorrentino erano i grandi favoriti. Ma ai David di Donatello la sorpresa è dietro l’angolo. Nella convinzione che a vincere è sempre e solo il cinema.

«Un Paese che non difende il suo cinema è un Paese che ha smesso di sognare», ha sottolineato Flavio Insinna, che insieme a Bianca Balti ha condotto ieri nel nuovo Teatro 23 di Cinecittà la premiazione della settantunesima edizione dei premi assegnati dalla giuria dell’Accademia del Cinema Italiano guidata da Piera Detassis. Una serata piena di stelle in cui si è parlato di cinema, ma anche di amore e pace in tempo di guerra. Intanto, Sossai porta a casa il David per la sceneggiatura originale, Silvio Soldini con “Le assaggiatrici” i riconoscimenti per la sceneggiatura non originale e il David giovani, miglior esordio alla regia a Margherita Spampinato per “Gioia mia”, che con Aurora Quattrocchi si aggiudica pure il David per l’attrice protagonista, migliore attrice non protagonista Matilda De Angelis per il film “Fuori” di Mario Martone.

Tra gli altri premi quello al miglior attore non protagonista a Lino Musella per “Nonostante” di Valerio Mastandrea, migliore scenografia ad Andrea Castorina e Marco Martucci (“La città proibita” di Gabriele Mainetti). Protagonista assoluto della serata il grande regista Gianni Amelio, celebrato col Premio alla Carriera, ma non solo: Premi speciali sono stati assegnati al maestro dell’animazione Bruno Bozzetto e al direttore della fotografia, tre volte Premio Oscar, Vittorio Storaro. Infine, il David per il miglior film internazionale a “One Battle After Another” di Paul Thomas Anderson e il David dello spettatore per il film col maggior numero di presenze in sala a “Buen Camino” di Gennaro Nunziante, scritto e interpretato da Checco Zalone, grande assente della serata.

Presente alla cerimonia anche Ornella Muti, che ha ritirato ieri il David speciale assegnatole nella passata edizione. «La mia migliore interpretazione? A casa».

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