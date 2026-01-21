David Beckham: «È giusto che i figli commettano errori» 

La replica indiretta di David, il dolore di Victoria, preoccupata, secondo fonti a lei vicine, anche per il brand di famiglia. E la stoccata di Rebecca. Le reazioni allo sfogo di Brooklyn Beckham, che via Instagram ha accusato i genitori di averlo sempre controllato anche il giorno del matrimonio con l’attrice americana Nicola Peltz, non si sono fatte attendere.

Mentre la mamma, l’ex Spice Girls Victoria Adams, era ancora scioccata, poche ore dopo intervistato da CNBC il padre David Beckham interveniva pubblicamente parlando di genitorialità e social media. «Ho sempre parlato dei social e del loro potere, nel bene e nel male», ha premesso l’ex calciatore, nazionale inglese, prima di affrontare il passaggio che molti hanno letto come una risposta a Brooklyn: «Cerco di educare i miei figli. Fanno errori, ma ai figli è concesso sbagliare. È così che si impara. A volte bisogna lasciarglieli commettere». Intanto, Brooklyn avrebbe chiesto ai genitori di contattarlo solo tramite i suoi avvocati, e incassato il sostegno di Rebecca Loos, che da anni sostiene di aver avuto una relazione extraconiugale con David Beckham ai tempi in cui l’ex centrocampista giocava nel Real Madrid.

